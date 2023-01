Złodziej wszedł razem z drzwiami. Uciekł, gdy zobaczył jednego z domowników

Do włamania doszło w środę przed południem przy ul. Marszałkowskiej na poznańskim Grunwaldzie. Zakapturzony mężczyzna wyważył drzwi od tarasu w taki sposób, że wpadły one do środka razem z futryną. "Włamywacz nie ruszył laptopa stojącego na stole na parterze (elektronikę trudno sprzedać a łatwo namierzyć) tylko od razu ruszył na piętro w poszukiwaniu pieniędzy i biżuterii" - opisuje Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia.