Nie jest już wiceprezydentem, znika z rad nadzorczych dwóch spółek

Mariusz Wiśniewski deklaruje chęć startu w wyborach na prezydenta Poznania Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chodzi o spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji i Veolia Energia Poznań. W obu radach nadzorczych - z ramienia miasta - zasiadał Mariusz Wiśniewski, wieloletni, ale już były zastępca prezydenta Poznania.

Jacek Jaśkowiak i Mariusz Wiśniewski Źródło: MPK Poznań

Drogi obu polityków Koalicji Obywatelskiej rozeszły się w czwartek (22 stycznia), kiedy prezydent Jacek Jaśkowiak poinformował o dymisji swojego zastępcy. Jak przekonywał, powodem były m.in. wyniki raportu dotyczącego sprawy korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich, nad którym Wiśniewski sprawował nadzór.

Z kolei wiceprezydent zaznaczył, że ta decyzja ma charakter wyłącznie polityczny, a nie merytoryczny. W piątek podczas konferencji przed ratuszem - oświadczył, że jest gotowy startować w przyszłych wyborach i rządzić Poznaniem.

Jeszcze tego samego dnia zapadła decyzja o odwołaniu Wiśniewskiego z dwóch spółek.

- Mariusz Wiśniewski z dniem 23 stycznia został odwołany z funkcji członka rady nadzorczej zarówno w spółce Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jak i Veolia Energia Poznań S.A., w których zasiadał jako przedstawiciel miasta Poznania. Decyzje w tej sprawie podjął prezydent Jacek Jaśkowiak i są one powiązane z wcześniejszą dymisją - poinformował Jarosław Plaszczak, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Poznania.

Odwołanie Wiśniewskiego ze spółek wydaje się naturalną koleją rzeczy. W Poznaniu zwykle do rad nadzorczych miejskich spółek powoływano wiceprezydentów. Na razie nie wiadomo kto zastąpi w nich Mariusza Wiśniewskiego.

W ubiegłym roku Wiśniewski zarobił 89 tys. złotych za zasiadanie w radzie nadzorczej Veolia Energia Poznań i 44 tys. złotych w Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD