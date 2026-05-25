Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zamienił spółkę miejską na fotel wiceprezydenta. Dostał za to odprawę

|
Marcin Gołek podczas briefingu dot. otwarcia pływalni na ulicy Taborowej (07.05.2026)
Zbigniew Czerwiński o zarobkach w poznańskich spółkach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Poznanskie Inwestycje Miejskie
Nie milkną echa nieprzyzwoicie wysokich zarobków Marcina Gołka (Koalicja Obywatelska), pierwszego zastępcy prezydenta Poznania. Choć w zeszłym roku w miejskiej spółce pracował tylko siedem miesięcy, zarobił więcej niż za cały poprzedni rok pracy. Poznańscy radni chcą, by zarządy miejskich spółek otrzymywały niższe wynagrodzenia.
Kluczowe fakty:
  • Marcin Gołek od sierpnia 2025 jest pierwszym zastępcą prezydenta Poznania. Do lipca zatrudniony był jako wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.
  • W 2025 roku tylko w PIM zarobił 831 332 złote. To więcej niż w roku 2024, kiedy przepracował na stanowisku wiceprezesa miejskiej spółki cały rok. W sumie przez cały rok zarobił blisko milion złotych.
  • Urząd miasta przyznaje, że po tym, jak został wiceprezydentem, zapłacono mu za "rozwiązanie kontraktu menedżerskiego".
  • Poznańscy radni chcą obniżenia zarobków członków zarządów spółek miejskich.
  • W żadnym innym dużym mieście nie płacą tak dobrze jak w Poznaniu. Rekordzista tylko w rok zarobił ponad milion złotych.

Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach.

Były asystent i doradca prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka funkcję pierwszego zastępcy prezydenta Poznania pełni od 1 sierpnia 2025. Za pięciomiesięczną pracę na tym stanowisku oraz wcześniejszą w roli doradcy prezydenta na 1/10 etatu wykonywaną od początku roku do końca lipca osiągnął dochód w wysokości 138 583 złotych. Przez cały rok w sumie zarobił 969 905 złotych.

Skąd u Gołka ćwierć miliona złotych?

Wcześniej był wiceprezesem Poznańskich Inwestycji Miejskich. Mieszkańców oburzały już jego zarobki w 2024 roku, gdy zarobił 757 921 złotych. Okazało się, że w 2025 roku, choć przepracował w PIM tylko siedem miesięcy, zarobił za pracę w tej roli jeszcze więcej - 831 332 złote. Na tę kwotę składa się miesięczne wynagrodzenie za siedem miesięcy pracy oraz roczne "wynagrodzenie zmienne", które nazywamy po prostu premiami, przysługujące za realizację celów wyznaczonych w poprzednim roku pracy. Z tych tytułów Gołek otrzymał jednak "tylko" 585 tysięcy złotych. Zapytaliśmy urząd miasta, co złożyło się na pozostałe prawie ćwierć miliona złotych. Jak wskazywaliśmy, mógł to być ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogła to też być odprawa.

Marcin Gołek na sesji rady miasta (10.02.2026)
Marcin Gołek na sesji rady miasta (10.02.2026)
Źródło zdjęcia: Facebook.com / Marcin Gołek - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nasze przypuszczenia potwierdziła Joanna Żabierek, rzecznik prasowy prezydenta Poznania i urzędu miasta. "Wysokość wynagrodzenia Marcina Gołka, zastępcy prezydenta Poznania, uzyskanego w 2025 roku za pełnienie funkcji wiceprezesa Poznańskich Inwestycji Miejskich obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, które było wypłacone w roku 2025, ale dotyczyło realizacji zadań w roku 2024 oraz uwzględnia przychody związane z rozwiązaniem kontraktu menedżerskiego. Dochody wskazane przez Marcina Gołka dotyczą zatem wynagrodzenia za pracę wykonywaną nie tylko w 2025 r., ale również w 2024 r." - napisała.

Jak podało Radio Poznań, wspomniane "przychody związane z rozwiązaniem kontraktu menedżerskiego" to trzymiesięczna odprawa.

Za co wiceprezydent Poznania dostał dodatkowe ćwierć miliona złotych?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Za co wiceprezydent Poznania dostał dodatkowe ćwierć miliona złotych?

Filip Czekała

Zaskoczenia nie kryje też Zbigniew Czerwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący komisji rewizyjnej, który prześwietlał zarobki członków zarządów wszystkich spółek komunalnych. Podkreślił w Radiu Poznań, że inni szefowie, kiedy odchodzili z miejskich spółek, nie dostawali takich odpraw. Co więcej, kiedy pytał urzędników o zarobki Marcina Gołka w 2025 roku, podano mu kwotę niższą o 245 tysięcy złotych. - Wielu wysokich urzędników miejskich zarabia mniej niż 245 tysięcy złotych przez cały rok - powiedział Radiu Poznań.

Koniec "tłustych kotów"?

W żadnym innym dużym mieście w spółkach komunalnych nie płacą tak dobrze jak w Poznaniu. Rekordzista tylko w rok zarobił ponad milion złotych.

Stolica Wielkopolski to eldorado. Rekordzista inkasuje milion rocznie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stolica Wielkopolski to eldorado. Rekordzista inkasuje milion rocznie

Filip Czekała

Pytani przeze mnie działacze Koalicji Obywatelskiej przyznawali wprost: sprawa wynagrodzeń w miejskich spółkach uderza w wizerunek partii. - Informacja o tych "tłustych kotach" powinna dotrzeć do Donalda Tuska. Bo to jest skandal - przekonywała jedna z naszych rozmówczyń.

Teraz radni KO wykonali krok, by to ukrócić. Przygotowali projekt uchwały, która ma obniżyć zarobki zarządów miejskich spółek.

"Rada Miasta Poznania wskazuje na potrzebę odejścia od automatycznego stosowania maksymalnych stawek wynagrodzeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi. Ustalenie wynagrodzenia na poziomie maksymalnym powinno mieć charakter wyjątkowy i znajdować oparcie w szczegółowym uzasadnieniu merytorycznym" - czytamy w projekcie.

Zakłada on, że o wysokości wynagrodzenia powinno decydować sześć zasad:

1. Proporcjonalność - wynagrodzenia powinny być powiązanie z rzeczywistą skalą działalności i sytuacją finansową spółki,

2. Efektywność - roczne "wynagrodzenie zmienne", które nazywamy po prostu premiami, przysługujące za realizacje celów wyznaczonych w poprzednim roku pracy, powinno być zależne od mierzalnych i udokumentowanych efektów zarządzania,

3. Społeczna akceptowalność,

4. Odniesienie do realiów rynkowych,

5. Spójność kryteriów klasyfikacji spółek - miałaby ona służyć racjonalnemu różnicowaniu poziomu wynagrodzeń w zależności od skali działania i charakteru spółek,

6. Przejrzystość - informacje o zasadach kształtowania wynagrodzeń powinny być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa.

Gołek zarabiał także we Wrocławiu

Tomasz Hejna, społecznik prowadzący fanpage Gemela Poznańska, pyta z kolei, czy spółka Wrocławskie Inwestycje lub urząd miasta domagać się będą od Marcina Gołka zwrotu wypłaconych wynagrodzeń za zasiadanie w radzie nadzorczej na podstawie dyplomu z Collegium Humanum.

Hejna przywołuje tu słowa Gołka z wywiadu dla "Głosu Wielkopolskiego". Gołek powiedział dziennikowi, że nie ma już dyplomu Collegium Humanum, bo kiedy uznał, że jest bezwartościowy, to "poszedł do niszczarki".

- Marcin Gołek dyplom MBA, umożliwiający pracę w radach nadzorczych, uzyskał w sposób, który budzi spore kontrowersje. A to, że po wypłynięciu tematu pisał o wrzuceniu dokumentu do niszczarki, pokazuje nie tylko arogancję poznańskich "elit rządzących". Było to także PR-owym strzałem w kolano, samobójem - używając lubianej przez Gołka terminologii piłkarskiej. Nie twierdzę, że zdobył dyplom nielegalnie, bo na razie nie mamy w tej sprawie żadnych orzeczeń sądu. Moim zdaniem powinien jednak zwrócić zarobione dzięki niemu pieniądze i ponieść konsekwencje karne, jeśli jego czyn okaże się zabroniony - mówi Hejna.

Po politycznym trzęsieniu ziemi ruszyła rozgrywka o władzę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po politycznym trzęsieniu ziemi ruszyła rozgrywka o władzę

Filip Czekała

Na swoje pismo dostał już odpowiedź z Wrocławskich Inwestycji. "Ewentualne roszczenia o zwrot wynagrodzenia mogłyby być rozważane wyłącznie w przypadku istnienia wyraźnej podstawy prawnej lub prawomocnego rozstrzygnięcia właściwego organu stwierdzającego brak uprawnień do pełnienia funkcji albo nieważność powołania" - czytamy w odpowiedzi.

- W treści wniosku wyraźnie domagałem się informacji, czy spółka będzie domagać się zwrotu pieniędzy. Na to pytanie odpowiedziano mi negatywnie. Gdy zapytałem, o jakie kwoty chodzi, nie dostałem żadnej odpowiedzi - odpowiada Hejna.

Według oświadczenia majątkowego, w 2024 roku Marcin Gołek we Wrocławskim Inwestycjach zarobił 11 220 złotych. Wcześniej nie wyodrębniał zarobionych tam pieniędzy - podawał je łącznie z zarobkami w Poznańskich Inwestycjach Miejskich. W radzie nadzorczej WI zasiadał od 27 września 2022 roku do końca czerwca 2024 r.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Polska
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa zabrał głos po referendum. Ma apel
Kraków
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś
Są pierwsi chętni do kandydowania na prezydenta
Kraków
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
Trójmiasto
Ukraina wciąż walczy ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku
Setki zniszczonych budynków. Ogromne straty po zmasowanym ataku
Świat
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Są oficjalne wyniki
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w domu matki prezydenta. Dziennikarz o "specjalnej puli adresów"
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON niczym Tom Cruise w głośnym nagraniu. Tak je skomentował
Polska
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA
Upał w Indiach
Ponad 45 stopni na termometrach. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
Kraków
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano nakaz ewakuacji w związku z uszkodzonym zbiornikiem z toksyczną substancją
Znaleziono pęknięcie w zbiorniku. "Nie jesteśmy bezpieczni"
METEO
Władysław Kosniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: to będzie test naszego przywództwa
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Wypadek na krajowej "50"
Jedna osoba ranna, zablokowana krajowa "50"
WARSZAWA
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Odwołali prezydenta. Co dalej?
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica