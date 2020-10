Siedział pod autem i czyhał na gołębie. Manul wrócił do zoo zdrowy, ale niezadowolony

Uciekł z ogrodu zoologicznego i przez kilka dni żył na wolności, ale "podróż życia dobiegła końca". Pracownicy zoo znaleźli manula w pobliżu Jeziora Maltańskiego. - Jest cały i zdrowy, ale niezadowolony z powrotu do domu - mówi dyrektorka poznańskiego zoo.

- Sforsował siatkę w wolierze. Od razu po otrzymaniu informacji, że mały kotek przechadza się poza granicami zoo, została podjęta błyskawiczna akcja, żeby go odnaleźć. Kłopot polega na tym, że manul ma drobne wymiary ciała i zdolność upodabniania się do otoczenia. Bardzo często wygląda jak kamień. Kiedy jest w środowisku leśnym, jest po prostu trudny do zauważenia - mówiła Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego zoo.