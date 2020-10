To nie otyły kot, a uciekinier z zoo. Dyrekcja ogrodu apeluje, aby go nie próbować łapać

Nie łap go, tylko dzwoń do zoo

Do ucieczki doszło kilka dni temu, jednak dopiero w środę zoo poinformowało o tym zdarzeniu. Zwierzę uciekło ze swojej woliery, w której założona była nowa siatka. - Sforsowało ją. Od razu po otrzymaniu informacji, że mały kotek przechadza się poza granicami zoo, została podjęta błyskawiczna akcja, żeby go odnaleźć. Kłopot polega na tym, że manul ma drobne wymiary ciała i zdolność upodabniania się do otoczenia. Bardzo często wygląda jak kamień. Kiedy jest w środowisku leśnym, jest po prostu trudny do zauważenia - mówi Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego zoo.