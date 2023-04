Majówka 2023 w Poznaniu. Gdzie warto się wybrać? Spędź noc pod palmami albo poczuj się jak Piast

Majówka 2023 w Poznaniu - co ciekawego będzie się działo? Noc w Palmiarni Poznańskiej, rodzinny festyn na Wildzie, zabytkowe autobusy kursujące do muzeum. A może podróż retropociągiem? Oto co w weekend majowy można zrobić w Poznaniu i okolicach.

W tym roku 1 maja Święto Pracy wypada w poniedziałek, a zaledwie dwa dni później jest Święto Konstytucji 3 Maja. Wystarczy wziąć więc tylko jeden dzień urlopu (2 maja), aby cieszyć się pięciodniową majówką. Można też skorzystać nawet z dziewięciu dni wolnych z rzędu i wziąć dodatkowo dwa dni urlopu (4-5 maja).

Majówka 2023 w Poznaniu. W nocy poczuj się jak w tropikach

W piątek 28 kwietnia o godzinie 20 odbędzie się pierwsza tym roku Nocy w Palmiarni. Będzie można nie tylko podziwiać ekspozycję roślin w nocnej atmosferze, ale i również posłuchać intrygujących gitarowych rytmów flamenco czy samby! Koncert odbędzie się w pawilonie III w godzinach 20:30, 21:15, 22:00, a na gitarze będzie grał Marcin K. Jany, który poza flamenco zagra również swoje autorskie kompozycje.

Wieczorne zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do godziny 2:00 w nocy (ostatnie możliwe wejście do obiektu o godz. 1:00)

Gdzie? Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18 w Poznaniu

Cena: bilet normalny 16 złotych, ulgowy - 12 zł - ulgowy.

Majówka 2023 w Poznaniu. Maltanka wznawia sezon

Tuż przed majówką, 26 kwietnia, po raz pierwszy po zimowej przerwie, Kolej Parkowa Maltanka wyjechała na trasę. Będzie kursować codziennie, aż do ostatniego weekendu września. Maltanka, jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm, od lat budzi niesłabnący zachwyt, zwłaszcza wśród najmłodszych pasażerów. Dzięki niej można w atrakcyjny sposób dotrzeć z okolic ronda Śródka do Term Maltańskich czy Nowego Zoo, podziwiając po drodze jezioro i atrakcje Malty.

– Czekaliśmy na ten moment z niecierpliwością, tak samo jak poznaniacy i miłośnicy wąskotorówek. Maltanka jest jedną z największych atrakcji turystycznych Poznania, to właśnie tutaj można zobaczyć najstarszy czynny parowóz w Polsce oraz najstarszy sprawny w kraju pociąg spalinowy. Co sezon widzimy, że przejazdy Maltanką cieszą nie tylko jej pasażerów, ale również osoby, które spacerują, a widząc kolejkę zatrzymują się, fotografują ją i filmują – mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

W nowy sezon kolejka Maltanka wkroczy w nieco zmienionej w stosunku do ubiegłego roku formule. Kolejka będzie kursować we wszystkie dni tygodnia, codziennie, aż do 24 września. Zmodyfikowany został też cennik: zrezygnowano z dopłaty historycznej, wprowadzono taryfę weekendową.

Gdzie? Stacja początkowa Maltanki znajduje się przy rondzie Śródka w Poznaniu.

Ceny biletów: normalny 11 zł (w dni powszednie), 14 zł (w weekendy), ulgowy 8 zł (w dni powszednie), 10 zł (w weekendy).

Majówka 2023 w Poznaniu. Zajrzyj na rodzinny festyn

Gry i zabawy sportowe, warsztaty tenisa ziemnego lub pilotowania dronów, wystawa fotograficzna czy kiermasz z wypiekami - to wszystko czeka poznaniaków i poznanianki na rodzinnym festynie. Odbędzie się on w sobotę 29 kwietnia przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1.

Wydarzenie rozpocznie się w samo południe i potrwa do godz. 17. Przez cały ten czas na ustawionej w pobliżu Dziecińca pod Słońcem scenie będzie można podziwiać występy taneczne, teatralne, instrumentalne oraz wokalne. Dla dzieci przygotowano strefę animacji, "dmuchańce" oraz liczne gry i zabawy sportowe. Nie zabraknie także kiermaszów - z wypiekami oraz z rękodziełem.

Dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o historii Dziecińca pod Słońcem, przygotowano wycieczki rodzinne z przewodnikiem po terenie MDK 1 i okolicy. Rozpoczynać się będą o godz. 12:00, 14:00 i 16:00, zbiórki przy budynku A.

Będzie też sporo okazji do uprawiania sportu. Najmłodsi będą mogli sprawdzić swoje siły podczas warsztatów tenisa ziemnego, a nieco starsi - w turnieju piłki nożnej. Dla całych rodzin przygotowano wielki turniej plażowej piłki siatkowej. W planach są również otwarte Mistrzostwa Poznania w Crossmintonie - sporcie, który łączy zalety badmintona i tenisa, pozwalając na bardzo szybkie tempo rozgrywki - oraz wyścigi na torze do gry w kapsle, który będzie miniaturowym odtworzeniem trasy poznańskiego etapu Tour de Pologne.

Podczas pikniku będzie można wziąć udział w wielu warsztatach, by stworzyć swoje własne rękodzieło, nauczyć się pilotowania dronów, dowiedzieć się więcej o ekologii i wykazać się kreatywnością. Dla najmłodszych przygotowano "Rozśpiewanki" - warsztaty wokalne.

Miłośników muzyki ucieszy koncert "Skrzypce dawniej i dziś", a amatorów fotografii dwie wystawy. Pierwsza z nich ukaże historię Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, druga - pod Arkadami - poświęcona będzie "Fototeatrowi".

Piknik będzie także świetną okazją, by zadbać o zdrowie. Będzie można poznać stężenie CO2 w wydychanym powietrzu, a także nauczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoje umiejętności zaprezentują również strażacy - ich pokazy odbywać się będą od godz. 12:00 do 16:00, zawsze o pełnej godzinie.

Gdzie? MDK nr 1, Droga Dębińska 21 w Poznaniu

Cena: wstęp wolny

Majówka 2023 w Poznaniu. Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

W majówkę można zwiedzić Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Wśród zgromadzonych militariów są prawdziwe cacka, jak czołgi T-55 z filmu "Most szpiegów" w reżyserii Stevena Spielberga czy T-34 znany z serialu "Czterej pancerni i pies". Jest też limuzyna generała Wojciecha Jaruzelskiego - to niewielka część bogatych zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Pasjonaci wojska mogą oglądać również działa samobieżne oraz samochody produkcji polskiej, radzieckiej, niemieckiej i amerykańskiej. Muzeum Broni Pancernej jest w posiadaniu jedynego na świecie kompletnego egzemplarza działa samobieżnego Sturmgeschuetz IV czy unikatowej tankietki biorącej udział w bitwie pod Mokrą.

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu podczas długiego weekendu majowego czynne będzie w sobotę 29 kwietnia oraz 3 maja.

W sobotę 29 kwietnia rusza sezon linii turystycznych obsługiwanych zabytkowym taborem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Co sobotę i w wybrane dni dodatkowe, z Dworca Głównego PKP do muzeum dojeżdżać będzie zabytkowy autobus linii 102.

Majówka 2023 w Poznaniu. Wystawa "Barbie. Nieznane oblicza"

Najsłynniejsza lalka świata skończyła 64 lata. Z tej okazji w poznańskim muzeum można zobaczyć kilkadziesiąt różnych wcieleń tej zabawki. Wystawa "Barbie. Nieznane oblicza" pozwala prześledzić sposób postrzegania kobiet na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci. Zabawka ujrzała światło dzienne pod koniec lat pięćdziesiątych. Poszczególne wcielenia słynnej lalki dają nam wgląd w zmiany społeczne zachodzące w poszczególnych dekadach XX i XXI wieku. Oczywiście chodzi zwłaszcza o społeczeństwo amerykańskie, choć nie tylko. Lalki są odbiciem często burzliwych i kontrowersyjnych zjawisk, takich jak chociażby rasizm, dyskryminacja ze względu na wiek, czy wykluczenie spowodowane niepełnosprawnością.

Barbie postrzegana jako zjawisko kulturowe prowokuje do zadawania pytań o pozycję kobiety we współczesnym świecie. Czy lalka jest ucieleśnieniem ideału piękna? Czy role, które przyjmuje faktycznie są odzwierciedleniem udziału i pozycji kobiet w otaczającej nas rzeczywistości? Jakie aktywności Barbie ma ciągle dopiero przed sobą?

Gdzie? Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu

Ceny biletów: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł.

Majówka 2023 w Poznaniu. Zobacz obrazy Malczewskiego ewakuowane z Ukrainy

34 obrazy Jacka Malczewskiego z kolekcji Narodowej Lwowskiej Galerii Sztuki trafiły do Muzeum Narodowego w Poznaniu. - Okoliczności są powszechne znane, czyli agresja Rosji na Ukrainę i wystawa ta ma taki charakter, właśnie ewakuacji - mówi dr Paweł Napierała, który brał udział w konwoju ewakuowanych dzieł.

Obrazy pochodzą z kolekcji Narodowej Lwowskiej Galerii Sztuki. Ich przewiezienie do Poznania to forma ich ochrony przed barbarzyńskimi nalotami rosyjskimi. Oprócz obrazów zwiedzający zobaczą też skrzynie, w których przyjechały.

Gdzie? Muzeum Narodowe w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9 w Poznaniu

Ceny biletów: normalny 20 zł, ulgowy 13 zł. 1 i 2 maja nieczynne.

Majówka 2023 w Bramie Poznania

Przedstawiamy wybrane wydarzenia. Pełny program tutaj.

1 maja, godzina 11:00 - Spacer: Znany i nieznany – odkryj Ostrów Tumski na nowo!

Poznajmy Ostrów Tumski z innej, nieznanej dotąd perspektywy! Zastanówmy się jakich zmian dokonywano na tym obszarze na przestrzeni lat i dlaczego były ważne? Czy to, co wydarzyło się tysiąc lat temu ma dla nas znaczenie? Zapraszamy wszystkich chętnych na nietuzinkowy spacer podczas którego przewodnik/przewodniczka poprowadzi narrację w myśl interpretacji dziedzictwa. Oprowadzanie będzie aktywne z wykorzystaniem materiałów zachęcających do wspólnego odkrywania.

Jeżeli chcesz odkryć naszą wyspę na nowo - ten spacer jest właśnie dla Ciebie!

Gdzie? Start przed kościołem św. Małgorzaty na Śródce

Cena: wstęp wolny

1 i 3 maja, godzina 12:00 - 16:00 - Zbuduj miasto - animacje dla rodzin z dziećmi

Zapraszamy rodziny z dziećmi do zabawy w planowanie miasta. Wspólnie wykonamy makietę wymarzonego miasta. Czekać na was będą także klocki oraz możliwość wykonania przypinki z ulubionym motywem Poznania. Do zobaczenia!

Gdzie? Przed Bramą Poznania

Cena: wstęp wolny

1 maja, godzina 17:00 - Koncert Kapela Ziele

Skład wokalno-instrumentalny czerpie z żywego dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła, skąd pochodzą. "Muzyka ludowa z okolic Zbąszynia stała się dla nas inspiracją i skłoniła nas do dalszych poszukiwań i prób przekazania tego, co nam w duszy gra szerszemu gronu odbiorców. Jesteśmy realistami - kochamy naszą muzykę ludową, której filarami są kozioł i skrzypce wespół ze śpiewem, ale wiemy też, że nie każdemu może 'podejść' jej wersja 'sauté'. Dlatego okraszamy ją smaczkami 'cyji' - czyli akordeonu guzikowego, a także rytmicznymi wajbami 'basówki' i zestawu perkusyjnego - pisze zespół o sobie.

Gdzie? Amfiteatr Bramy Poznania

Cena: wstęp wolny

3 maja, godzina 12:00 - Spacer: Śródka nieznana

Zapraszamy na spacer z przewodnikiem, podczas którego odkryjemy mniej znane oblicza Śródki – miasta starszego od samego Poznania. Dowiemy się, gdzie wznosiła się góra Kawalerska, skąd wzięła się nazwa ulicy Ostrówek, co pozostało z dawnego Rynku Śródeckiego i dokąd prowadził Zaułek Katarzynek. Poznamy również historię samych śródczan, niewielkiej społeczności, która w różnych momentach dziejowych aktywnie zabiegała o swoje prawa i godne miejsce na mapie miasta.

Gdzie? Start przed kościołem św. Małgorzaty na Śródce

Cena: wstęp wolny

3 maja, godzina 16:00 - Szesnastomilimetrowe miasta. Projekcja archiwalnych taśm filmowych

Podróż w czasie i przestrzeni, niczym w ekspresie mknącym przez miasta, które opowiadają własne historie. Naszym wehikułem będzie jednak nie kolej, a projektor na 16-milimetrową taśmę filmową. Dzięki niemu dowiemy się, jak w latach 50. widziano przeszłość i współczesność Szczecina, co dekadę później myślano o średniowiecznym Poznaniu, a także jak w latach 70. przedstawiano rozwój Warszawy.

Gdzie? Sala wielofunkcyjna Bramy Poznania

Cena: wstęp wolny

TurKol - przejazdy specjalne pociagów turystycznych

sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek - 29, 30 kwietnia, 1, 2 maja 2023 r.

Turystyka Kolejowa TurKol.pl zaprasza na pokład specjalnych pociągów turystycznych, które zostaną uruchomione na przełomie kwietnia i maja 2023 roku. Pociągi przejadą odcinkami głównych i lokalnych linii kolejowych przebiegających na terenie Wielkopolski oraz Kujaw i Pomorza, w tym czynnymi i nieczynnymi odcinkami w Borach Tucholskich, podobnie jak w innych projektach będzie okazja dla sympatyków kolei do "zaliczenia" linii całkowicie zapomnianych lub nieczynnych w ruchu pasażerskim.

Gdzie? Poznań Główny PKP

Ceny: bilet normalny 109 zł, ulgowy 89 złotych

Majówka 2023 w Poznaniu. KontenerArt

29 kwietnia, od godz. 12:00 do wieczora - Bike Fest Vol.2

- Garażówka - od godziny 12:00 do godziny 16:30, czyli oferty różnych, małych biznesów z akcesoriami rowerowymi

- Serwis rowerowy - od godziny 12:00 do godziny 16:30, prowadzony przez serwisantów z wieloletnim doświadczeniem. Proste regulacje i diagnozy robią od ręki, a te rowery, które wymagają więcej uwagi warto zapisać do specjalnej kolejki.

- GoldSprinty - wyścigu w parze na rowerach stacjonarnych - otwarcie zapisów o godzinie 13:00.

- projekcja filmu o tematyce rowerowej - godzina 17:00.

- Alleycat - finał wydarzenia, czyli wyścig miejski z zadaniami. Ten, kto najszybciej złapie najwiecej punktów - wygrywa! Zapisy od około godziny 18:30, start o godiznie 19:00. Wpisowe 20 zł. Potrzebne: kask, lampki, ulock (lub inne zapięcie do roweru), długopis, telefon z aparatem.

Gdzie? KontenerArt, Stare Koryto Warty, ul. Ewangelicka w Poznaniu

Cena: wstęp wolny

Majówka z planszówkami i zagadkami

29 kwietnia od godz. 10:00

Po raz kolejny można zasiąść do stołu z grami planszowymi i karcianymi - zaprasza Klub Gier Fantastycznych w Centrum Szyfrów Enigma. Będą gry zarówno dla miłośników długich rozgrywek strategicznych, jak i dla miłośników szybkich rozdań. Wystarczy tylko przyjść i wybrać grę lub dołączyć do grających już grup.

Jak to działa? Przychodzisz na spotkanie, wybierasz grę w którą chcesz zagrać albo siadasz do stolika z osobami które chcą w coś zagrać i gracie! Wszystko w uczciwej cenie: za darmo.

A po rozgrywkach warto zwiedzić Centrum Szyfrów Enigma

Gdzie? Centrum Szyfrów Enigma, ul. Święty Marcin 78 w Poznaniu

Cena: wstęp wolny; bilety do Centrum Szyfrów Enigma: normalny 20 złotych, ulgowy 15 złotych

Majówka 2023. Wolsztyn: parada tylko w miniaturze

W majowy weekend tradycyjnie w Wolsztynie odbywała się parada parowozów. To jedno z ważniejszych wydarzeń kolejowych w Polsce i w Europie oraz unikatowa imprezą w skali kontynentu. Parowozownia Wolsztyn to ostatnia parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze.

Program mini parady parowozów

Remont przebiegającej przez Wolsztyn linii kolejowej oraz wysłanie na naprawy wszystkich czynnych lokomotyw parowych z miejscowej parowozowni spowodowały, że w weekend majowy odbywa się jedynie "impreza zastepcza" - Mini Parada Parowozów, podczas której odbędzie się prezentacja modeli wolsztyńskich lokomotyw w skali 1:10. Imprezą towarzyszącą paradzie, będzie próba ustanowienia rekordu Guinessa w największej zapiekance ziemniaczaneczej zrobionej z tzw. "Poznańskiej Pyry", symbolu Województwa Wielkopolskiego.

Tradycyjna parada w Wolsztynie odbędzie się najprawdopodobniej w trzeci weekend sierpnia.

Gdzie? Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1 w Wolsztynie

Cena: bilety normalne 10 złotych, dzieci, młodziez, emeryci i renciści wstęp wolny

Majówka 2023 z historią w Grzybowie

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza 1–3 maja (godz. 10.00 – 15.30) na Piknik Rodzinny ze Słowianami.

Majówka z historią w Grzybowie

1 maja – Piastów Dawne Dzieje

– Życie codzienne Słowian – "Pieczenie Słowiańskich Chlebków" (godz. 10.30 – 12.00 i godz. 13.30 – 15.00)

– Trening Wczesnośredniowiecznego Wojownika (godz. 11.30 – 12.00 i godz. 13.30 – 14.00)

– godz. 12.00 oprowadzanie po wystawie: "Nóż Przedmiot Niebanalny"

– Pokaz kowalstwa

– Gra terenowa "Katechizm Polskiego Dziecka"

– Grzybowska Akademia Małego Archeologa – zwiedzający odkrywają "zabytki w wykopie"

– Warsztaty garncarskie – lepienie naczyń glinianych

– Strzelanie z łuku

– Malowanie farbkami

2 maja – Gry i Zabawy Słowian – Dzień Flagi

– Życie codzienne Słowian – "Gry i Zabawy Plebejskie" (godz. 10.30 – 12.00 i godz. 13.30 – 15.00)

– Trening Wczesnośredniowiecznego Wojownika (godz. 11.30 – 12.00 i godz. 13.30 – 14.00)

– godz. 12.00 Spacer z przewodnikiem: "Jak, kiedy i dlaczego Grody budowano"

– Układanie biało–czerwonej flagi

– Pokaz kowalstwa

– Gra terenowa "Poszukiwacze Skarbu Grzybowskiego Grodu"

– Grzybowska Akademia Małego Archeologa – zwiedzający odkrywają "zabytki w wykopie"

– Warsztaty garncarskie – wylepianie naczyń glinianych

– Strzelanie z łuku

– Malowanie farbkami

3 maja – Pod Znakiem Piastowskiego Orła

– Życie codzienne Słowian – przedstawienie dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt.: "Legendy Piastowskie" (godz. 11.00 i 14.00)

– Trening Wczesnośredniowiecznego Wojownika (godz. 11.30 – 12.00 i 13.30 – 14.00)

– godz. 12.00 spacer z przewodnikiem: "W Drużynie Średniowiecznych Wojów"

– Pokaz kowalstwa

– Gra terenowa "Wędrówka z historią"

– Grzybowska Akademia Małego Archeologa – zwiedzający odkrywają "zabytki w wykopie"

– Warsztaty garncarskie – wylepianie naczyń glinianych

– Strzelanie z łuku

– Malowanie farbkami

Gdzie? Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Cena: Bilet normalny - 8 złotych, ulgowy - 5 złotych.

