Magellan ma szansę na tytuł manula roku. Pokonał rywala z Niemiec, w finale walczy z Japończykiem

Internetowa zabawa, którą zorganizował użytkownik DailyMantle z portalu X (dawniej Twitter), rozgrzała polskich internautów. Do poniedziałkowego wieczoru śledzili oni co dzieje się w polskim Sejmie i jak toczy się rywalizacja... dwóch manuli. W półfinale "Pucharu Świata" manuli starły się Magellan z Poznania i Stubsi z Niemiec .

Starcie w finale

"Ludzie Kochani, głosujcie! Albo jeszcze lepiej: pomóżcie, prosimy, zbudować dla Magellana wypasiony wybieg z kotnikiem- statkiem. Bo jeśli Magellan wygra Puchar Świata - to mu się to po prostu należy, a jeśli zostanie wice - to będzie na takim wysokim c emocjonalnym, że w Poznaniu świąt nie będzie" - napisało poznańskie zoo.