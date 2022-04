Poznań ma dwa nowe skwery - Obrońców Ukrainy 2022 i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Poznańscy radni z klubu Wspólny Poznań (to klub stworzony z sześciu radnych wybranych z list Prawa do Miasta, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej orz Prawa i Sprawiedliwości) na początku lutego wyszli z inicjatywą, by jeden ze skwerów otrzymał imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra i pomaga już 30 lat. To również ogromne osiągnięcie społeczeństwa obywatelskiego - integrujemy się, pomagamy, uczymy się wspierania innych i współpracy. Proponujemy uhonorować ten de facto ruch społeczny, nadając imię WOŚP jednemu ze skwerów w centrum Poznania - tłumaczył Paweł Sowa, radny Wspólnego Poznania.