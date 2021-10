Poznań ma nową atrakcję. Wieczorami ogród dendrologiczny zamienia się w magiczny las

To będzie zapewne nowy cel wieczornych spacerów poznaniaków i turystów przybywających do stolicy Wielkopolski. W Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powstała kilometrowa ścieżka z iluminacjami.

Parki iluminacji to coraz popularniejszy na świecie rodzaj zimowej atrakcji, szczególnie chętnie organizowany w ogrodach botanicznych i dendrologicznych, które z naturalnych przyczyn zwykle zamykane są na zimę. - Tego typu atrakcje od lat organizowane są w wielu amerykańskich ogrodach botanicznych. W Europie można było oglądać świetlne iluminacje w ogrodach botanicznych Berlina czy Edynburga. W Polsce od kilku lat ogromną popularnością cieszą się Królewskie Ogrody Światła w Wilanowie - mówi Krzysztof Sachs, dyrektor kreatywny Lumina Parku.

"To wyjątkowe miejsce"

- To wyjątkowe miejsce. Od stu lat wprowadzamy tu najdziwniejsze gatunki świata. Jest to forma leśnictwa edukacyjna dla naszych studentów, jest to miejsce, gdzie jest przeszło tysiąc różnych gatunków - tłumaczy prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego.