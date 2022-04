Alona straciła rękę w maglu. Jej pracodawca usłyszał prawomocny wyrok

Jest prawomocny wyrok

Sędzia Antoni Łuczak podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że "niewątpliwie należy się zgodzić z sądem rejonowym, co do przypisanych oskarżonemu zachowań, a w szczególności dopuszczenia pokrzywdzonej do pracy bez przeprowadzenia szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i instrukcji stanowiskowej na stanowisku operatora tej maszyny do maglowania" - powiedział. I dodał, że jedyne instrukcje, jakie były, były w języku polskim, który pokrzywdzona rozumiała - jak wskazał sąd - jedynie w pewnym stopniu. Odnosząc się do zmiany kwalifikacji prawnej czynu, sędzia wskazał, że wynikała ona m.in. z rodzaju zawartej umowy między poszkodowaną a pracodawcą. Jak mówił, umowa ta "to była umowa zlecenia, a nie umowa o pracę - w tym zakresie też zapadły prawomocne rozstrzygnięcia sądu cywilnego, sądu pracy, które to stwierdzały". Sędzia dodał, że wydając wyrok uwzględnił apelację prokuratora dotyczącą podwyższenia kwoty nawiązki na rzecz poszkodowanej. - Sąd uznał, że mając na uwadze okoliczności zdarzenia, niewątpliwie olbrzymie cierpienie z nim wiązane, ta nawiązka nie może być uznana za nadmierną. Wydaje się, że w pełni zasadne jest uwzględnienie w tym zakresie apelacji i orzeczenie w kwocie wnioskowanej 80 tys. zł - podkreślił. Dodał, że konsekwencje tego zdarzenia "zmieniły całe życie pokrzywdzonej". Wyrok wydany w czwartek przez Sąd Okręgowy w Poznaniu jest już prawomocny.

"Cieszę się, że to się w końcu skończyło"

- Bardzo się cieszę, że to się w końcu skończyło. Nie mogę mówić, łzy same lecą do oczu; ile to kosztowało zdrowia, te cztery lata (…) Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, kiedy było ciężko, pomagali mi; w szpitalu, z rehabilitacją – powiedziała po ogłoszeniu wyroku Alona Romanenko. Przyznała, że po wypadku odradzano jej zgłaszanie tej sprawy. - Na początku mówili, żebyśmy nie podawali tego do sądu, bo my przegramy, że on (pracodawca) ma dużo ludzi, prokuraturę, policję, że on ma dużo pieniędzy, że będzie wszystkim płacił, i ja nic nie wygram - mówiła. Kobieta ma już protezę ręki, jak mówiła, otrzymała na nią dofinansowanie. Obecnie nie pracuje, nie pozwala jej na to jeszcze stan zdrowia, nadal musi się także rehabilitować. Mąż kobiety podkreślił, że jest zadowolony z wyroku. Powiedział też, że jest wdzięczny państwu polskiemu, instytucjom za wsparcie żony po wypadku. - Chcemy tu zostać, wiemy jak pracuje polskie prawo, że nic nie było ukryte - jak jest winny, to poniósł karę. Nie udało mu się pozamiatać tego, jak on tego chciał na początku - powiedział. Dodał, że pracodawca "do dziś ani razu nie przeprosił". Alona wraz z mężem nadal mieszkają w Polsce.