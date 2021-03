54-latek umówił się na spotkanie z 12-latką. Nie spodziewał się, że to prowokacja

"To były wygłupy"

Mężczyzna początkowo przekonywał zatrzymujących go "łowców pedofili", że przyszedł sprzedać zabawki dziecku poznanemu w sieci. Przyznał, że sam jest ojcem i dziadkiem. Słysząc fragmenty swojej korespondencji o treściach seksualnych zapewniał, że "to były wygłupy" lub mówił, że popełnił błąd. - Niepotrzebnie pisałem takie pierdoły - mówił. W trakcie transmisji na miejscu pojawiły się postronne osoby, chcące dokonać samosądu na 54-latku. Doszło do szamotaniny. Ostatecznie mężczyznę zabrała policja.