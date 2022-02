Był poszukiwany 22 nakazami sądowymi, wytropili go "łowcy głów"

Przywłaszczenia samochodów i kradzieże - to tylko niektóre z przestępstw, które ma na koncie Sebastian S. ze Swarzędza (woj. wielkopolskie). Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, ale do tej pory skutecznie się ukrywał. Do czasu, gdy na celownik wzięli go "łowcy głów" z Poznania.

Poznańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie 22 nakazów sądowych oraz prokuratorskich. 48-latka wytropili funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, czyli tak zwani łowcy głów. W samym zatrzymaniu uczestniczyli też kontrterroryści. - Było to niezbędne do skutecznego zatrzymania uciekiniera. Mężczyzna była znany z tego, że w przeszłości zawsze uciekał. Był nieobliczalny do tego stopnia, iż robił wszystko, by nie zostać schwytanym – poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Miał trafić do więzienia na 13 lat

Zatrzymany to Sebastian S. Mężczyzna pochodził ze Swarzędza, ale w ostatnim czasie wynajął budynek na Nowym Mieście w Poznaniu i to tu wytropili go policjanci. 48-latek był poszukiwany od 2020 roku.

- Mężczyzna, poza aktualnie toczącymi się sprawami karnymi, ma do odbycia 13 lat więzienia za różne przestępstwa o kryminalnym charakterze. Głównie zarzucano mu przywłaszczenia samochodów i kradzieże. Zjawiał się w wytypowanych wypożyczalniach samochodów, brał luksusowe auta i znikał – przekazał Borowiak.

21-letnia partnerka Sebastiana S. też była poszukiwana

Jak poinformowała policja, podczas zatrzymania w ręce policjantów wpadła również 21- letnia partnerka. Kobieta też był poszukiwana. - W grudniu ubiegłego roku napadła i okradła właścicielkę sklepu spożywczego. Była także odpowiedzialna za zniszczenie mienia. Na tej podstawie policjanci z Komisariatu Poznań Nowe Miasto wszczęli za nią poszukiwania. Po zatrzymaniu usłyszała zarzuty, a sąd na wniosek policji i prokuratury aresztował ją – dodaje Borowiak.

Podczas przeszukania budynku policjanci zabezpieczyli narkotyki – marihuanę i amfetaminę.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24