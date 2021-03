Znaleźli szczątki niemieckiego żołnierza i nieśmiertelnik

Wszystko wskazuje na to, że to pochówek żołnierza niemieckiego poległego w 1945 r. Przy jego szczątkach odnaleziono nieprzełamany znak tożsamości.

Obok "pole usłane ciałami"

"Prawdopodobnie to szczątki żołnierza niemieckiego z załogi Fortu V, który próbował się dostać na Cytadelę" - sugeruje grupa miłośników fortyfikacji "Fort V - powrót" opiekująca się pozostałościami po wysadzonym podczas walk o Poznań Fortem V, znajdującym się kilkaset metrów od miejsca pochówku.

"Kolejny ślad niepowodzenia niemieckich żołnierzy w dotarciu do Cytadeli znaleźć można we wspomnieniach Rajmunda Korcza, który pamięta, że pole pomiędzy fortem V a wałem, który przebiegał mniej więcej w połowie drogi pomiędzy dzisiejszą ulicą Lechicką a Łąką Zeppelinów, usłane było ciałami żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Trudno dziś to ustalić że stuprocentową pewnością, ale możliwe jest, że Niemcy próbowali wydostać się z fortu i wpadli w ciemnościach nocy na zajmujących tam pozycję rosyjskich żołnierzy" - czytamy.