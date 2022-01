Matka oskarżona o zabicie trzyletniej córki. "Przyznaje się do czynu, ale nie do winy"

Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniej Magdalenie C. - Kobiecie zarzucono, że zabiła swoją trzyletnią córkę, którą najpierw dusiła, a następnie zadała jej trzy ciosy nożem - poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

- Magdalena C. przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i złożyła obszerne wyjaśnienia. Oświadczyła, że przyznaje się do czynu, ale nie do winy – zaznaczył prokurator Wawrzyniak.

Według ustaleń śledczych, 4 maja 2021 roku Magdalena C. zadała córce co najmniej trzy ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Po zranieniu dziecka kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. Ciężko ranna dziewczynka zmarła w czasie operacji w szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu. Jak przyznali lekarze, trzylatka miała bardzo głęboką ranę kłutą serca.