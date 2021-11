Zabójstwo trzylatki w Poznaniu. Prokuratura: matka była poczytalna

Zuzi nie udało się uratować

Do tragicznego zdarzenia doszło 4 maja przed południem w Poznaniu na Łazarzu. - Przed godziną 11 otrzymaliśmy informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na ulicy Winklera w Poznaniu doszło do ugodzenia nożem trzyletniej dziewczynki – informował Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Dziewczynka trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Tam zmarła w trakcie operacji.

Przyznała się do winy

Kobieta złożyła obszerne wyjaśnienia, opisując przebieg tragicznego zdarzenia. - Twierdzi, że chciała popełnić samobójstwo, a że nie chciała zostawiać dziecka samego, to najpierw je zabiła, a potem nie była w stanie targnąć się na swoje życie – wyjaśniał tuż po zdarzeniu prokurator Wawrzyniak. - Od dłuższego czasu planowała taki sposób zakończenia życia swojego i dziecka. Przygotowywała się do tego wcześniej – dodał.

Po zranieniu córki kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. To on zawiadomił policję. 26-latka usłyszała zarzut zabójstwa. Kobieta przyznała się do winy. 14 maja minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował na Twitterze, że polecił zmianę postawionego czynu na surowszy - zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem.