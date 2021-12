Świąteczna Bimba, czyli świąteczny tramwaj kursuje po Poznaniu. Będą z niego rozdawać prezenty

czytaj dalej

Piosenkarkę Taylor Swift czeka proces z ławą przysięgłych w związku z oskarżeniami o plagiat. Gwiazda muzyki pop miała skopiować fragment tekstu z piosenki zespołu 3LW i użyć go w przeboju "Shake It Off" - twierdzą muzycy. Pierwotnie pozew został oddalony w 2018 roku.