Ksiądz bez pozwolenia wyburzył kościół. Prokuratura umorzyła sprawę, a na mandat jest już za późno

Prokuratura umarza postępowanie...

... a na mandat czas minął

Za nielegalną rozbiórkę PINB na proboszcza nałożył mandat karny w wysokości 500 złotych. - Nie było wątpliwości co do naruszenia prawa budowlanego. To sytuacja kuriozalna. Wybudowanie bez pozwolenia obiektu budowlanego jest przestępstwem. Rozebranie - tylko wykroczeniem. A to obarczone jest karą maksymalną 500 złotych. I podjąłem decyzję o właśnie takiej karze - mówił Łukaszewski.

Tyle, że na wystawieniu mandatu się skończyło, bo ksiądz nigdy go nie odebrał. - Wynika to z pełni świadomego działania księdza i jego pełnomocników, którzy na każdym etapie postępowania wyjaśniającego odwoływali się do różnych instancji: do wojewody, sądów administracyjnych. Czuliśmy, że to cyniczna gra ze strony pełnomocników księdza. W momencie, kiedy prokuratura prowadziła to postępowanie, odebranie tego mandatu przez księdza lub jego pełnomocnika byłoby dowodem, że oni przyznali się do naruszenia prawa budowlanego. Do czasu zakończenia postępowania w prokuraturze nie mogłem go wręczyć. W efekcie po dwóch latach sprawa się przedawniła. To irytujące - denerwuje się Łukaszewski.