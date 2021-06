"Tu może być gorzej niż w Gdańsku". Krzyczał do radnych, usłyszał wyrok

Na sesji rady miasta, na której przyjęto Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn, krzyczał do poznańskich radnych, że "tu może być gorzej niż w Gdańsku". Prokuratura uznała to za groźbę. Piotr P. najpierw zapadł się pod ziemie, potem się nie przyznawał. Teraz skazał go sąd.