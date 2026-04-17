Poznań

Byli żołnierze oskarżeni o kradzież paliwa z jednostki. "Sposobów było kilka"

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
Wojskowi oskarżeni o kradzież paliwa z jednostki w Krzesinach
Źródło: TVN24
Sześciu żołnierzy oskarżonych o kradzież paliwa lotniczego z bazy w Krzesinach (Wielkopolska). Do sądu właśnie trafił akt oskarżenia. Łupem padło ponad 63 tysiące litrów paliwa lotniczego oraz 2 tysiące litrów oleju napędowego.

Koniec śledztwa w sprawie kradzieży paliwa z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W czwartek zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski przekazał, że śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom - byłym już żołnierzom z 31 BLT.

Oskarżeni odpowiedzą za kradzież mienia o znacznej wartości. Według śledczych mężczyźni ukradli z bazy łącznie 63,8 tys. litrów paliwa lotniczego oraz 2,1 tys. litrów oleju napędowego.

- Panowie po prostu kradli paliwo znajdujące się na stanie jednostki wojskowej. Sposobów było kilka, ale najprostszym było to, że wywozili w cysternach poza teren jednostki w ramach transportu między jednostkami i spuszczali paliwo w miejscu do tego nieprzeznaczonym do prywatnych pojemników - powiedział TVN24 płk. Okoniewski.

Oskarżonym grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"

WARSZAWA

Sprawa cywilów to osobne postępowanie

O sprawie zrobiło się głośno na początku lipca 2024 r., kiedy w związku z kradzieżą paliwa zatrzymano sześciu żołnierzy jednostki - w stopniach od szeregowego do starszego sierżanta - oraz dwie osoby cywilne.

- Łączna wartość skradzionego paliwa lotniczego wynosi nie mniej niż 359 tys. zł, a oleju napędowego - 18,5 tys. zł - wskazał prokurator.

Sprawę cywilów - paserów, którzy mieli kupować od żołnierzy skradzione paliwo - wyłączono do osobnych postępowań. Jak dodał, oskarżeni byli wojskowi częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów.

pc

pc
Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy

Wojsko PolskieProkuratura
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Donald Tusk
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska
Pilne
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny
BIZNES
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Afera Zondacrypto. Gdzie jest klucz?
Michał Fuja
imageTitle
Zachwycili na igrzyskach. Więcej już nie zachwycą
EUROSPORT
Zatrzymani cudzoziemcy w województwie śląskim
Sprawdzili 100 cudzoziemców w jednej firmie. 89 ma kłopoty
Katowice
Wypadek w Łomiankach
Nie powinien wsiadać za kierownicę. "Ustawodawca wyczerpał wszystkie możliwości"
Klaudia Kamieniarz
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym"
Polska
Kobieta podczas porodu
Za poród 4 900 złotych, za usunięcie polipa - 6 tysięcy. Będzie nowa wycena?
Zdrowie
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
25 lat TVN24
Zmiany w kierownictwie PiS
"Gdyby nas wyrzucono z PiS". Sprawa Morawieckiego na ostrzu noża
Marcin Złotkowski
Kryptowaluty
Sejm zdecydował o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach
BIZNES
imageTitle
NBA złamała swoje zasady. "Nadzwyczajne okoliczności"
EUROSPORT
David Anthony Burke aka d4vd
Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie. Znany piosenkarz zatrzymany
Kultura i styl
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump znów krytykuje papieża. CNN: wprowadza w błąd
Świat
Donald Tusk w Sejmie
Tusk: to mrozi krew w żyłach
Polska
claude sonnet ai shutterstock_2737162957
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
BIZNES
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
39-latka nie przeżyła zderzenia z ciężarówką
WARSZAWA
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek na torach. Nie kursują pociągi
Olsztyn
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
WARSZAWA
imageTitle
Portugalskie media nie zostawiają suchej nitki na reprezentancie Polski
EUROSPORT
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
BIZNES
Krzysztof Szczucki
"Nie ma mowy o tym". Szczucki odpowiada na wpis Bochenka
Polska
imageTitle
W Paryżu bez zmian. Kolejny rok i znów większe nagrody
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
WARSZAWA
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
WARSZAWA
Skutki ataku na rosyjski port w Tuapse na zdjęciu satelitarnym NASA Worldview
Skutki tego ataku widać na zdjęciach satelitarnych
Świat
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
METEO
Paliwa
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
BIZNES

