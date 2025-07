Rajd w strefie 30. Kierowca skosił latarnię i staranował mur

Poznań, Krakowska. Auto staranowało latarnię i mur Źródło: IG: @poznanmoment

Zdjęcie z wypadku na ulicy Krakowskiej tuż przy Starym Browarze opublikował profil @poznanmoment.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 23:00 na odcinku między ulicami Półwiejską a Łąkową. To obszar, na którym obowiązuje strefa uspokojonego ruchu - tempo 30.

Kierowca wjechał w mur Źródło: IG: @poznanmoment

Skasował słupki, latarnię i mur

- Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący pojazdem BMW 33-latek, nie dostosował prędkości do warunków w ruchu i stracił panowanie nad pojazdem. Najpierw zjechał na prawe pobocze, gdzie uderzył w cztery słupki drogowe, następnie w słup oświetleniowy, wreszcie w murowane ogrodzenie i bramę wjazdową do posesji - mówi młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Elementy zniszczonego ogrodzenia uszkodziły zaparkowane tam dwa pojazdy. - Policjanci z uwagi na rażące naruszenie przepisów, zatrzymali prawo jazdy kierującemu pojazdem bmw, a także dowód rejestracyjny pojazdu - informuje Klój.

Kierowca rażąco naruszył przepisy Źródło: IG: @poznanmoment

Na szczęście w momencie zdarzenia nikt nie przechodził chodnikiem i nie został potrącony przez jadącego z nadmierną prędkością kierowcę. - Pojazdem oprócz tego kierującego podróżowała jeszcze pasażerka. Oni także nie odnieśli żadnych obrażeń. Całość materiałów została przekazana do Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto, policjanci będą szczegółowo badać przyczyny oraz przebieg i okoliczności tego zdarzenia - mówi Klój.

