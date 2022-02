W Polsce wypożyczali ciągniki siodłowe, w Niemczech kradli naczepy z towarem

Poznańscy policjanci zatrzymali 19 osób, które według ich ustaleń, miały tworzyć grupę przestępczą. Podejrzani wypożyczali w Polsce ciągniki siodłowe, a potem jechali do Niemiec, gdzie z placów przed różnymi przedsiębiorstwami kradli przygotowany do transportu towar załadowany na naczepy i kontenery. - Podjeżdżali na plac, typowali naczepę, sprawdzali co jest w środku po czym podczepiali do nich swoje ciężarówki i wracali do Polski – poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskie policji.