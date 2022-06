Poznańskie koziołki będą trykać się dwa razy. W środę zadebiutują o godzinie 15

Pomysł, by koziołki z wieży poznańskiego Ratusza trykały się częściej, wracał od lat. Padały propozycje, by działo się to po raz drugi o godzinie 18, trzy razy na dobę, a nawet co godzinę. Nigdy jednak żadnego z pomysłów nie wdrożono w życie. Wszystko zmienił remont płyty Starego Rynku.