Kot na łańcuchu w ogródku osiedlowym. Interweniowała policja

Czytaj też: "Kot był przywiązany. Ktoś do niego strzelał, jak do tarczy" "Kiedy wszyscy apelują, aby zabierać zwierzęta na noc do domu i chronić przed zimnem; kiedy schroniska błagają, by zabrać z bud swoich podopiecznych i pomóc im przetrwać ten trudny okres; kiedy to wszystko się dzieje, my musimy interweniować z policją, bo w Poznaniu w ogródku mieszka kot w budzie przywiązany łańcuchem do płotu" - czytamy.