Reksio na schronie powstał bez zgody, ale podbił serca wszystkich

Na ulicy Kościelnej powstał mural z Reksiem w budzie. Postać z polskiej kreskówki ujęła poznaniaków, ale początkowo oburzyła opiekunów schronu przeciwlotniczego, na którego ścianie go wymalowano. - Wszystko już sobie wyjaśniliśmy, Reksio zostaje - zapowiedział Damian Baranowski z Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej.

Mural z Reksiem namalował pod koniec sierpnia poznański streetarter Kawu. Zasłynał on z murali, które pojawiały sie pod wiaduktem kolejowym na ulicy Hetmańskiej. Najpierw przedstawił on prezydenta Rosji Władimira Putina jako Voldemorta, czarny charakter książek o Harrym Potterze.

Teraz jego mural pojawił się na ścianie przy ulicy Kościelnej. Przedstawia Reksia, czworonożnego bohatera kreskówki z okresu PRL, który wygląda z budy na poznańskie Jeżyce. Powstał on na ścianie schronu przeciwlotniczego, którym opiekuje się Poznańska Grupa Eksploracyjna.

Byli załamani, ale internauci pokochali Reksia

Jej członkowie, gdy zobaczyli nową dekorację, nie kryli zdenerwowania. "Jesteśmy załamani, tym co zastaliśmy" - napisali portalowi epoznan.pl członkowie Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej i domagali się od Kawu jego usunięcia. Gdyby odmówił, zapowiadali kolejne kroki.

Ale w internecie spadła na nich fala krytyki, bo ludzie zakochali się w Reksiu. Nawet miłośnicy fortyfikacji zwracali uwagę, że zamiast kazać go zamalować, można wykorzystać go do zareklamowania obiektu.