Poznań

Pieniądze miały ułatwić inwestycje. Urzędnik i prezes spółki z zarzutami

Kolejne zatrzymania w sprawie afery korupcyjnej w Poznaniu
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
CBA zatrzymało kolejne dwie osoby w sprawie łapówek przekazywanych urzędnikom zatrudnionym w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Tym razem wśród zatrzymanych jest urzędnik magistratu i prezes spółki z branży deweloperskiej.

To już piąta akcja CBA w tej sprawie na zlecenie Prokuratury Krajowej. 1 czerwca śledczy poinformowali o zatrzymaniu i zarzutach dla kolejnych dwóch osób w sprawie korupcji w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich.

Wiadomo, że zatrzymani to pracownik Urzędu Miasta w Poznaniu oraz prezes spółki z branży deweloperskiej, który według ustaleń śledztwa miał wręczać korzyści majątkowe byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania m.in. w magistracie oraz w kilku innych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego. Zabezpieczono obszerną dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych.

Co im zarzucają?

- Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie dziesięć zarzutów dotyczących przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz prania pieniędzy, kwalifikowanych z artykułu 228 Kodeksu karnego i artykułu 229 k.k. oraz 299 k.k. - poinformowała Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej.

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Według śledczych, w latach 2020-2025, przedsiębiorcy reprezentujący podmioty z branży deweloperskiej udzielali korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, zatrudnionym w Urzędzie Miasta Poznania. Pieniądze miały ułatwić realizację planowanych inwestycji budowlanych.

- Do chwili obecnej śledczy zabezpieczyli gotówkę w kwocie 1,3 miliona złotych, monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około 70 tysięcy złotych oraz luksusowe zegarki o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Dotychczas w śledztwie 23 osobom przedstawiono łącznie 67 zarzutów - wskazała Calów-Jaszewska.

Adam Z. - były naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu został zatrzymany 2 czerwca 2025 roku i wciąż przebywa w areszcie. jak informowało CBA, w chwili zatrzymania przyjmował łapówkę w wysokości 150 tysięcy złotych.

Sprawa wciąż jest rozwojowa.

Źródło: tvn24.pl
Aleksandra Arendt-Czekała
