Poznań Pieniądze miały ułatwić inwestycje. Zatrzymali 11 osób

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

14 kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 11 osób w sprawie korupcji w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich.

Wiadomo, że zatrzymani to przedstawiciele firm deweloperskich i projektowych, którzy wręczali łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (jest tymczasowo aresztowany), a także główny specjalista Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Poznania.

Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej przekazała. że w związku z zatrzymaniami przeprowadzono przeszukania w 30 lokalizacjach, m.in. na terenie Warszawy, Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia i Białegostoku. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, urządzenia elektroniczne, środki pieniężne, a także środki odurzające oraz nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

Wręczali łapówki urzędnikom

Calów-Jaszewska wskazała, że z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymane osoby wręczały korzyści majątkowe osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Dodała, że "zatrzymano także przedsiębiorcę, który wystawiał nierzetelne faktury VAT w celu ukrycia rzeczywistego charakteru przepływów finansowych związanych z przekazywaniem korzyści majątkowych byłemu urzędnikowi Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu". "Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące wręczania w latach 2023-2025 naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (obecnie tymczasowo aresztowanemu) korzyści majątkowych o łącznej wartości około 400 tys. zł. Wręczane korzyści miały na celu bezprawne ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji i uzgodnień administracyjnych" - poinformowała Calów–Jaszewska.

Zatrzymali kolejnego urzędnika

Wyjaśniła, że zatrzymany we wtorek urzędnik nie przyjmował korzyści majątkowych bezpośrednio. Wskazała, że "w ramach swoich obowiązków sporządzał projekty tymczasowej organizacji ruchu wymagane przez właściwy organ. Rozliczenia za te usługi odbywały się za pośrednictwem innego podejrzanego, który wystawiał faktury obejmujące również nienależną korzyść majątkową". "Po dokonaniu płatności przez przedstawiciela firmy deweloperskiej środki trafiały do podejrzanego Adama A., który zatrzymywał większość pieniędzy, przekazując osobie sporządzającej projekt jedynie niewielką część kwoty" - dodała.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych na łączną kwotę 350 tys. zł, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz dozoru policji.

Wcześniej zatrzymano już dziewięć osób

Prokuratura podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy. W komunikacie wskazano, że wcześniej dziewięciu podejrzanym przedstawiono łącznie 14 zarzutów, natomiast wobec jednej osoby stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

