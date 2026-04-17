Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Pieniądze miały ułatwić inwestycje. Zatrzymali 11 osób

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne osoby
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
CBA zatrzymało kolejnych 11 osób w sprawie łapówek przekazywanych urzędnikom zatrudnionym w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Wśród zatrzymanych są m.in. przedstawiciele firm deweloperskich.

14 kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 11 osób w sprawie korupcji w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich.

Wiadomo, że zatrzymani to przedstawiciele firm deweloperskich i projektowych, którzy wręczali łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (jest tymczasowo aresztowany), a także główny specjalista Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Poznania.

Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej przekazała. że w związku z zatrzymaniami przeprowadzono przeszukania w 30 lokalizacjach, m.in. na terenie Warszawy, Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia i Białegostoku. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, urządzenia elektroniczne, środki pieniężne, a także środki odurzające oraz nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane
Wręczali łapówki urzędnikom

Calów-Jaszewska wskazała, że z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymane osoby wręczały korzyści majątkowe osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Dodała, że "zatrzymano także przedsiębiorcę, który wystawiał nierzetelne faktury VAT w celu ukrycia rzeczywistego charakteru przepływów finansowych związanych z przekazywaniem korzyści majątkowych byłemu urzędnikowi Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu". "Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące wręczania w latach 2023-2025 naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (obecnie tymczasowo aresztowanemu) korzyści majątkowych o łącznej wartości około 400 tys. zł. Wręczane korzyści miały na celu bezprawne ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji i uzgodnień administracyjnych" - poinformowała Calów–Jaszewska.

Powiadomił o korupcji, stracił stanowisko. Idzie do sądu pracy
Filip Czekała

Zatrzymali kolejnego urzędnika

Wyjaśniła, że zatrzymany we wtorek urzędnik nie przyjmował korzyści majątkowych bezpośrednio. Wskazała, że "w ramach swoich obowiązków sporządzał projekty tymczasowej organizacji ruchu wymagane przez właściwy organ. Rozliczenia za te usługi odbywały się za pośrednictwem innego podejrzanego, który wystawiał faktury obejmujące również nienależną korzyść majątkową". "Po dokonaniu płatności przez przedstawiciela firmy deweloperskiej środki trafiały do podejrzanego Adama A., który zatrzymywał większość pieniędzy, przekazując osobie sporządzającej projekt jedynie niewielką część kwoty" - dodała.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych na łączną kwotę 350 tys. zł, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz dozoru policji.

Wcześniej zatrzymano już dziewięć osób

Prokuratura podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy. W komunikacie wskazano, że wcześniej dziewięciu podejrzanym przedstawiono łącznie 14 zarzutów, natomiast wobec jednej osoby stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBA

CBA Poznań
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica