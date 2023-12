Koniec strajku studentów okupujących akademik

8 grudnia rozpoczęła się okupacja Domu Studenckiego "Jowita" w centrum Poznania. Studenci sprzeciwiali się planom likwidacji akademika. Dom studencki został wyłączony z użytkowania; od obecnego roku akademickiego nie mieszkają w nim studenci. 14 grudnia minister nauki Dariusz Wieczorek odwiedził studentów i spotkał się z władzami szkoły. Zwracając się do protestujących, zapowiedział, że resort zapewni uczelni odpowiednie dofinansowanie do remontu budynku. "Jowita zostaje" - zaznaczył.

- Stoję po waszej stronie, bo jestem zwolennikiem tego, żeby studenci mieli dostęp do akademików. Jowita zostaje. Przy takiej konstrukcji, jak jest, i takich propozycjach, na które się władze uczelni zgodziły, jeszcze w tym roku wystąpią do nas z wnioskiem o środki finansowe na projekt techniczny i pozwolenie na budowę. My te środki uczelni przekażemy. Pilnujcie tylko, żeby ten proces szybko się zaczął. A jak się zacznie proces projektowania, będzie pozwolenie na budowę, to będziemy już po całej tej procedurze finansowej i będą środki na to, żeby ten akademik odnowić - mówił Wieczorek.