Koniec darmowych biletów dla uczniów w Poznaniu

Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu znów będą płacić za bilety komunikacji miejskiej. Ofertę bezpłatnych przejazdów zastąpiono biletem rocznym za 60 złotych. Zostało kilka dni, by go kupić.

"W tym roku, z uwagi na konieczność sfinansowania przez Poznań zwiększonych - wskutek działań rządu - wydatków na oświatę i brak zapewnienia środków na to zadanie, nie ma możliwości dopłacania tak dużych kwot do komunikacji, jak w roku minionym. Wydatki w budżecie Poznania 2020 na dopłatę do transportu zostały zmniejszone o 15 mln zł. Utrzymanie wysokiego standardu przewozów, do którego przyzwyczaili się już mieszkańcy, jest możliwe, pod warunkiem uzupełnienia brakującej kwoty wpływami z biletów. Stąd konieczność podwyższenia cen" - informował wówczas Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.