Poznań Do wody miała wejść grupa ludzi. Poszukiwania na Warcie

Poznań. Akcja służb nad Wartą. Pijana kobieta twierdzi, że młodzi ludzie mieli wejść do wody

Policjanci zgłoszenie o osobach, które miały wpaść do Warty, odebrali w poniedziałek rano. - Chwilę po godzinie 5 nad ranem na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki Warta, skąd sama się wydostała - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Policjanci wysłali patrole nad brzeg rzeki w miejsce, które kobieta wskazała. Tam nikogo nie znaleźli.

Kobieta twierdziła, że do wejścia do wody namówiła jeszcze trzy osoby. - Sprawdziliśmy teren przy wskazywanym rejonie, nikogo ani żadnych rzeczy nie znajdując. Oczywiście weryfikujemy tę sprawę na wodzie, bo to nasz obowiązek - przekazuje.

Od godziny 6 rano przez strażaków i policję sprawdzana jest rzeka Warta od centrum miasta do Czerwonaka. W akcji uczestniczą cztery łodzie strażackie i policyjne.

Ustalono, że kobieta dzwoniła z domu i tam ją zastano.

- Ma ponad dwa promile alkoholu - przekazał Paterski. - Kobiecie została udzielona pomoc i karetką pogotowia została zabrana do szpitala - dodał policjant.

Po godzinie 11.30 służby zakończyły akcję poszukiwawczą. - Nie potwierdziliśmy relacji kobiety. Czekamy aż wytrzeźwieje, wówczas będzie można ją przesłuchać - powiedział Paterski.

