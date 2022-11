Kilkadziesiąt uszkodzonych aut, jeden podejrzewany

"Sąsiedzi mówią, że poprzebijane są koła"

Większość właścicieli aut o zniszczeniach dowiedziała się rano. - Podszedłem do auta, żeby pojechać do pracy, a sąsiedzi mówią, że poprzebijane są koła - mówi jeden z poszkodowanych.

Pomógł operator monitoringu

Do zatrzymania podejrzewanego doszło dzięki czujności operatora monitoringu miejskiego.

- Podczas oczekiwania na autobus do pracy, zauważyłem przy ulicy Łozowej policjantów obok zaparkowanych samochodów. Duża liczba tych aut nie miała powietrza w kołach. Po przybyciu do pracy, podczas przeglądu archiwum z kamer zauważyłem mężczyznę chodzącego od samochodu do samochodu, który pochylał się w okolicy kół. Przeglądając zapis z kolejnych kamer zlokalizowałem tego samego mężczyznę, ale przy ulicy Czechosłowackiej. Szedł w stronę ulicy Łozowej. O swoim odkryciu poinformowałem dyżurnego Komisariatu Policji Poznań-Wilda - opowiada dyżurny miejskiego monitoringu.