Agresywne zachowanie kierowcy. "Zajechał mu drogę, podszedł, wybił szybę w samochodzie"

Jeżeli się nie uda sformować rządu, chciałbym stanąć na czele zespołu pracy państwowej - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do pytania o swoją polityczną przyszłość. Przekazał, że w tym tygodniu wystosuje zaproszenia do rozmów do szefów innych formacji politycznych. Polityk wyraził też chęć spotkania się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.