Przemknął przez skrzyżowanie na czerwonym. Miał pecha

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce 16 listopada o godzinie 12.08 na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Policjanci jadący nieoznakowanym radiowozem w stronę centrum zamierzali skręcić w lewo, w ulicę Świętego Michała. Podjechali do ustawionych przed skrzyżowaniem samochodów oczekujących na zielone światło, gdy dla kierowców jadących na wprost zapaliło się czerwone światło. W tym momencie minęło ich jadące sąsiednim pasem rozpędzone auto, które wjechało na skrzyżowanie z dużą prędkością, na czerwonym świetle.

Do zdarzenia doszło na ul. Warszawskiej KMP Poznań

"Czerwone światło na sygnalizatorze? Dla wielu użytkowników dróg ta informacja to wciąż sugestia"

Policjanci ruszyli za kierowcą i zatrzymali go, by ukarać za wykroczenie. Gdyby akurat poprzeczną ulicą Świętego Michała jechał inny pojazd, mogłoby dojść do zderzenia.