Karambol na S11. Zderzyło się sześć pojazdów

Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 7. Na drodze S11 między węzłami Koninko i Poznań Krzesiny doszło do zderzenia dwóch busów, autobusu i trzech samochodów osobowych.