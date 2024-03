Startuje do rady miasta. Tańczy przy tym, "co nie działa w Poznaniu"

Powoli klarują się listy kandydatów do rady Poznania. Zabraknie na nich radnego, który martwił się o orientację seksualną słonia. Radnym może zostać za to kandydat, który w swoim spocie tańczy przy tym "co nie działa w Poznaniu".

"Zacząłem tańczyć przy rzeczach, które nie działają w Poznaniu…" - napisał Bartłomiej Stroiński, kandydat na radnego z listy Lewicy. Na nagraniu można zobaczyć niedziałające w mieście windy, schody ruchome, tablice informacyjne na przystankach tramwajowych czy zamkniętą halę widowiskowo-sportową Arena. Przed każdym z tych obiektów pląsa kandydat na radnego.

Film obejrzało już ponad 370 tysięcy osób i doczekał się ponad pół tysiąca komentarzy. Jeden z nich zamieścił radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Rosenkiewicz. "Nogi Ci odpadną po tygodniu" - napisał.

To póki co najweselszy akcent kampanii samorządowej w Poznaniu.

Lewica swoich kandydatów przedstawiła w piątek. Jedną z "jedynek" jest właśnie Stroiński. W dwóch innych okręgach listy otwierają społecznicy, którzy cztery lata temu dostali się do rady z list Prawa do Miasta - Dorota Bonk-Hammermeister i Paweł Sowa. Pozostałe "jedynki" przypadły kandydatce Lewicy na prezydenta Poznania Beacie Urbańskiej, byłemu liderowi Lewicy w mieście Tomaszowi Lewandowskiemu oraz radnej Halinie Owsiannej.

Z dalszych miejsc kandydują m.in. aktywistka Katarzyna Wągrowska znana z bloga "Ograniczam się" o "prostym, świadomym życiu bez śmieci", prowadząca poznańską Po-dzielnię czy Kacper Nowicki, założyciel i prezes zarządu Fundacji Varia Posnania, wcześniej przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Tropił orientację seksualną słonia. Nie wystartuje

Na listach Zjednoczonej Prawicy, obok kandydatów Prawa i Sprawiedliwości znajdą się przedstawiciele Konfederacji. Jest na nich m.in. lider w Poznaniu Piotr Tuczyński, o którym głośno było przy okazji konwencji Zbigniewa Czerwińskiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania, podczas której powiedział: "Jeżeli prezydent Jaśkowiak wpisuje się w politykę z jesieni 1939 roku, czyli usunięcia Pomnika Wdzięczności, to prezydent Jaśkowiak tym samym się wpisuje w politykę hitlerowską".

Tuczyńskiemu to nie zaszkodziło - otrzymał "jedynkę" w okręgu numer 3. Z tego okręgu przed czterema laty do rady dostał się Michał Grześ.

To znany i pracowity poznański radny, znany jednak szerszej publiczności za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi, pomysłów i zachowania. Zasłynął na cały świat interpelacją na temat życia seksualnego poznańskiego słonia. - Nie po to wydawaliśmy 37 mln zł na największą w Europie słoniarnię, aby mieszkał w niej słoń-gej. Mieliśmy mieć stado słoni, a skoro Ninio woli kolegów od koleżanek, to w jaki sposób spłodzi potomstwo? - mówił radny na posiedzeniu rady miasta 7 kwietnia 2009 r. Po interpelacji radnego Grzesia, Ninio stał się znany na całym świecie jako słoń gej. O poznańskim zwierzęciu mówiły i pisały m.in Sky News, ABC News, "Independent" czy "Daily Telegraph". Zoo zaprzeczyło rewelacjom radnego PiS. Rok później 10-letni Ninio zaczął interesować się samicami. Dojrzałość płciową słonie osiągają w wieku ok. 14 lat.

Innym razem proponował, by miejskie szalety nazywano imionami "zasłużonych inaczej". - Na przykład WC imienia Brzetysława, czeskiego księcia, który najechał i spalił Poznań, z tabliczką informującą co to była za szuja. Byłaby to taka nasza zemsta na tych łobuzach - wyjaśniał, dorzucając do kandydatów Otto von Bismarcka czy Józefa Cyrankiewicza.

W czasie pandemii, gdy sesje rady miasta odbywały się online, Grześ uczestniczył w nich... leżąc w łóżku pod kołdrą.

Oburzenia tym nie kryła radna Dorota Bonk-Hammermeister. "Dzień dobry (albo dobry wieczór) z Komisji Oświaty i Wychowania. Pytanie spoza porządku obrad: czy radny Grześ jest dobrze wychowany?" - pytała na swoim Facebooku.

Radny Grześ w łóżku na zdalnej sesji rady miasta Facebook / Dorota Bonk-Hammermeister

Grześ po 30 latach w radzie miasta zrezygnował ze startu w wyborach. - Chciałem zejść ze sceny na własnych nogach, a nie być wyniesionym - powiedział Radiu Poznań.

Poza tym "jedynkami" na listach są Zbigniew Czerwiński, Ewa Jemielity, Przemysław Alexandrowicz, Klaudia Strzelecka i Mateusz Rozmiarek. Drugim miejscem zadowolić musi się wieloletnia radna Lidia Dudziak, po której interwencji rozdzielono dwa kopulujące osły z poznańskiego zoo.

Na listach PiS nie ma byłego radnego Michała Boruczkowskiego, znanego m.in. z kuriozalnej interpelacji, w której pytał o działania podjęte przez prezydenta Poznania w kwestii grasujących rzekomo w Poznaniu łowców organów, zwrócenia się do wiceprezydent, by "ruszyła tyłek" czy gry wyborczej, w której strzelało się do Nowoczesnej, PO, SLD i Rainbow Jacka.

Bez rewolucji w Koalicji Obywatelskiej

Na listach Koalicji Obywatelskiej nie ma sensacji. Spośród aktualnych radnych zabrakło na niej jedynie Anny Wilczewskiej. Zaskoczeniem może być ostatnie miejsce w jednym z okręgów dla Łukasza Mikuły. Na listach znalazł się też były radny Prawa do Miasta Tomasz Wierzbicki.

"Jedynkami" są prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, jego zastępca Mariusz Wiśniewski oraz radni Małgorzata Dudzic-Biskupska, Grzegorz Ganowicz, Grzegorz Jura i Marek Sternalski.

Trzecia Droga i Społeczny Poznań jeszcze czekają

Swoich kandydatów na radnych nie przedstawiły jeszcze oficjalnie Trzecia Droga i Społeczny Poznań, choć niektórzy z nich zdążyli na własną rękę poinformować o starcie.

I tak na liście Trzeciej Drogi znajdzie się m.in. Adam Szabelski, były asystent posła PiS Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który do 2018 roku zasiadał w radzie zarządu poznańskich struktur tej partii. Jest też radny Łukasz Kapustka, który dostał się do niej z list PiS, ale opuścił szeregi tej partii w trakcie kadencji i dołączył do klubu Wspólny Poznań.

Z list Społecznego Poznania startować będą społecznicy i politycy partii Razem, m.in. Tomasz Hejna, Łukasz Garczewski, Aneta Mikołajczyk, Anna Pieciul, Michał Kucharski, Włodzimierz Nowak, Amadeusz Smirnow czy Przemysław Czechanowski.

