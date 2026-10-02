Poznań Przyjechał do komisariatu kradzionym autem i uciekł. Potrącił policjanta, trwa obława Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wszystko zaczęło się w czwartek na ulicy Polanka w Poznaniu. 40-latek przyjechał do Komisariatu Policji Nowe Miasto w Poznaniu, by zgłosić się na orzeczony wcześniej dozór.

- Gdy zorientował się, że policjanci skojarzyli auto z wykazu kradzionych zaczął uciekać - informuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Policjant w szpitalu, trwa poszukiwanie sprawcy

W trakcie interwencji mężczyzna potrącił jednego z policjantów. - Funkcjonariusz ma uraz nogi. Został przebadany i zaopatrzony w szpitalu - przekazał Borowiak.

W trakcie ucieczki mężczyzna porzucił auto. W czwartek policja prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania na terenie podpoznańskich Kamionek. Nie udało się go jednak zatrzymać. - Nie przebywa pod znanymi nam adresami - podał Borowiak.

Obława cały czas trwa.