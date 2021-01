Zdjęcia Bidena i Harris przy wejściu do urzędu marszałkowskiego 

Dwie flagi Stanów Zjednoczonych, dwa banery z wizerunkami Joe Bidena i Kamali Harris i napis "Powodzenia, Panie Prezydencie BIDEN" zawieszono przed wejściem do urzędu marszałkowskiego w Poznaniu. - Mam ogromną nadzieję, że dadzą dowody na to, że świat nie musi pogrążać się w otchłani populizmu, hejtu i chaosu - komentuje Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Marszałek: wizerunek jest ważny

Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że prezydent USA jest najbardziej obserwowanym politykiem na świecie, a jego wizerunek silnie na ten świat oddziałuje. Marszałek podkreślił, że "z radością i nadzieją" wita inaugurację kadencji prezydenta Joe Bidena. "Radość wynika z przekonania, iż przywróci on wizerunek USA jako państwa będącego wzorcem demokratycznych rządów. Państwa budującego relacje z sojusznikami oparte na wspólnych wartościach, nie zaś bezwzględnych interesach" – ocenił samorządowiec. I dodał: "My, w Wielkopolsce, bardzo cenimy sobie odpowiedzialność, poszanowanie wartości i przewidywalność w polityce, bo są one fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju. Mam ogromną nadzieję, że prezydent Joe Biden i Kamala Harris jako wiceprezydentka, szczęśliwie dla Stanów Zjednoczonych i całego świata, poprowadzą swoją kadencję i dadzą dowody na to, że świat nie musi pogrążać się w otchłani populizmu, hejtu i chaosu".