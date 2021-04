Spacerowała nad jeziorem, zaatakował ją nieznajomy mężczyzna. Szukają go

Policjanci z Poznania wyjaśniają okoliczności ataku na kobietę w okolicach Jeziora Strzeszyńskiego. Do zdarzenia doszło 24 marca. To wtedy kobieta przyjechała wieczorem nad jezioro, żeby pospacerować. - Przy dzikiej plaży zaczepił ją mężczyzna. Zaświecił jej latarką w twarz i zapytał, co robi tu sama. Gdy kobieta nie udzieliła odpowiedzi, nieznajomy zrobił się agresywny - relacjonuje reporterka TVN24 Nadia Jóźwiak. Jak podaje policja, sprawca bił ofiarę pałką i próbował zaciągnąć do lasu.