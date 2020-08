Trafiły na dno jeziora, by zatrzeć ślad, że ci ludzie istnieli. Czasami odsłaniała je woda, teraz wracają na swoje miejsce

Kiedy tylko poziom wody opada, widać kamienne tablice. Z jeziora Rusałka w Poznaniu co kilka miesięcy wyławiane są fragmenty macew, którymi robotnicy przymusowi w czasie II wojny światowej umacniali dno akwenu. Teraz część ocalałych nagrobków trafiła do lapidarium.

"Wróciły okaleczone"

Zadowolenia nie kryje Alicja Kobus, przewodnicząca gminy żydowskiej w Poznaniu. - To historyczny moment i zarazem wzruszający, kiedy te maleńkie historyczne fragmenty wracają na miejsce, z którego kiedyś je wyrwano z nieludzką nienawiścią. Wróciły okaleczone, ale to dla nas wielkie szczęście - podkreśla.

Macewy leżały dotąd w magazynach Zarządu Zieleni Miejskiej. Teraz trafiły na podwórze przy ul. Głogowskiej 26a. To miejsce, które przed II wojną światową było częścią żydowskiego cmentarza.

- Zrobię w tym miejscu tabliczkę, że to właśnie fragmenty z Rusałki, miejsca kaźni niemieckiej, nieludzkiej pracy - zapowiada Alicja Kobus.

Cmentarz zniszczyli Niemcy podczas II wojny światowej. Zrobili to rękami Żydów.

"Kazano im dokonywać profanacji zwłok, celem wyjmowania z trumien wartościowych przedmiotów" - pisał dr Wojciech Meixner we wspomnieniach opublikowanych przez gminę żydowską w Poznaniu.

Kamienne macewy rozbijano i wykorzystywano do umacniania dna i brzegów budowanych przez przymusowych polskich i żydowskich robotników sztucznych jezior - Rusałki i Maltańskiego.

Zamierzają wyłowić kolejne fragmenty

Prezydent Poznania zapowiedział, że środki na taką operację się znajdą, pod warunkiem, iż jej koszty będą rozsądne. - Nie przeniesiemy nagle jeziora w inne miejsce. Nie damy rady usunąć wszystkich elementów i doprowadzić do sytuacji, że żadna płyta nie będzie spoczywała w tym jeziorze. Ale to, co się da usunąć i wydobyć przy racjonalnych kosztach zostanie wydobyte - deklarował w listopadzie zeszłego roku Jacek Jaśkowiak.