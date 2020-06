Gdy wody opadają, jezioro odsłania mroczne tajemnice. Wkrótce dowiedzą się o nich wszyscy

Jezioro Rusałka w Poznaniu skrywa mroczną historię z okresu II wojny światowej. To sztuczny zbiornik, przy którego budowie pracowali polscy i żydowscy więźniowie, a dno umacniano połamanymi macewami, które wciąż można dostrzec w wodzie. Poznańscy społecznicy chcą ocalić od zapomnienia tych, którzy stracili tam życie. Są coraz bliżej realizacji swojego planu.

Jezioro Rusałka powstało w latach 1941-42. Do jego budowy, podobnie jak do budowy drugiego zbiornika - jeziora Maltańskiego, Niemcy skierowali więźniów polskich i żydowskich. Do umacniania brzegów i dna wykorzystano fragmenty nagrobków ze zlikwidowanych cmentarzy św. Marcina, św. Małgorzaty i żydowskiego, znajdujących się na terenie obecnych Międzynarodowych Targów Poznańskich.