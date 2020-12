Spuścili wodę z jeziora, zobacz, co leżało na dnie

Kilka hulajnóg i telefonów, okulary przeciwsłoneczne, deskorolki a nawet wiertarkę - to wszystko wyłowiono z dna Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Trwa czyszczenie zbiornika, które odbywa się raz na cztery lata.

- Na ten moment możemy powiedzieć, że ilość śmieci jest mniejsza niż podczas poprzednich akcji czyszczenia dna zbiornika. Praktycznie nie znajdujemy tam odpadów wielkogabarytowych. Z jednej strony przypisujemy to zainstalowanemu nad Maltą monitoringowi, który ma wpływ na ograniczenie skrajnych aktów wandalizmu. Z drugiej, mamy nadzieję, że poznaniacy są coraz bardziej wyczuleni na sprawy związane z odpowiedzialnością za środowisko - mówi Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Tego się nie spodziewali

Najpierw z jeziora usunięto boje, liny i sprzęt pływający, zaczęło się też odławianie ryb. Każdego dnia lustro wody w zbiorniku obniżało o kilka do kilkunastu centymetrów, oczywiście zależnie od opadów atmosferycznych.

- Czyszczenie dna, w trakcie którego odkrywamy takie "znaleziska", jest dla nas kolejną okazją by poprosić wszystkich o wspólną troskę o miejsce, które służy nam do wypoczynku i do uprawiania sportu, ale równocześnie jest także domem dla innych organizmów - podkreśla Borowiak.