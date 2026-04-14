Poznań

Kolejne niemowlę z obrażeniami w szpitalu

Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura
Poznań. Kolejne pobite niemowlę trafiło do poznańskiego szpitala
W poznańskim szpitalu przebywa niemowlę z licznymi obrażeniami głowy i nóg. Podejrzanym jest ojciec chłopca. 29-latek usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem na niespełna rocznym chłopcem. Przemoc miał również stosować wobec żony i pozostałej trójki dzieci.

Dziecko trafiło do szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu na początku marca, ale policja dopiero teraz o tym poinformowała. Chłopczyka przywiozła mama.

- Z informacji przekazanych przez lekarza niemowlak miał liczne obrażenia głowy i nóg, mogące świadczyć o stosowaniu wobec niego przemocy. W związku z tym zdarzeniem policjanci, tego samego dnia zatrzymali jego matkę i ojca - przekazał podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Według śledczych podejrzanym o spowodowanie obrażeń u dziecka jest jego ojciec.

- Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znęcania się nad 11-miesięcznym dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, a także zarzutów znęcania się nad żoną oraz pozostałą trójką dzieci, czyli dziewczynkami w wieku od 3 do 6 lat - zrelacjonował podkom. Paterski.

Podejrzanemu grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy.

Matka niemowlaka została przesłuchana w charakterze świadka. Pozostałe dzieci wychowywane przez parę zostały również zbadane przez lekarza. Nie stwierdzono u nich obrażeń. Niespełna roczny chłopczyk wciąż przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy.

