Jak dojechać na cmentarze w Poznaniu? Tramwaje co dwie minuty, zmieniona organizacja ruchu

Na Wszystkich Świętych na części ulic, przy większości nekropolii w Poznaniu, wprowadzony został jeden kierunek ruchu, uruchomione zostały też dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Wszystko po to, by łatwiej było odwiedzić groby bliskich.

Część zmian przy największych poznańskich nekropoliach została wprowadzona już od soboty 22 października, większość zaczęła jednak obowiązywać od soboty 29 października i potrwa nawet do 2 listopada. Największe zmiany ułatwiające dojazd i parkowanie zaplanowano oczywiście na świąteczny wtorek, 1 listopada.

Przez cały okres przedświąteczny aż do 2 listopada obowiązują ograniczenia prędkości do 30 kilometrów na godzinę na ul. Cmentarnej, Owczej, Grunwaldzkiej (przy Cmentarzu Junikowskim), Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowina i Lutyckiej (od ul. Dojazd do Podolańskiej).

W tym czasie w pobliżu poznańskich cmentarzy nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwają funkcjonariusze policji, straży miejskiej i nadzoru ruchu MPK. Na wniosek policji wprowadzane mogą być dodatkowe zmiany w miejscach szczególnego nasilenia ruchu pieszych i pojazdów.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz Junikowo?

Na Junikowie do 1 listopada ul. Cmentarna i Owcza będą jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej (z możliwością utrzymania zmian przez policję także 2 listopada). Ul. Chryzantemowa jet jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej do 2 listopada (z zachowaniem dwóch kierunków ruchu na jej początkowym odcinku od ul. Malwowej). Ponadto 1 listopada ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Junikowie ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz Miłostowo?

Na Miłostowie do 1 listopada ul. Warszawska pozostaje zwężona w obu kierunkach, by umożliwić parkowanie na lewych pasach. W tym czasie przy wjeździe na cmentarz od strony ul. Warszawskiej dla bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia ruchu i parkowania oraz wyznaczona będzie przestrzeń do zatrzymania się do jednej minuty. Przy wejściu na cmentarz do 1 listopada w dzień czynne będzie - pod nadzorem policji - przejście dla pieszych przez obie jezdnie. Ponadto do 2 listopada na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę miasta.

Czytaj też: Na cmentarzu zapalają znicze i kupują pachnące miodem rury

2 listopada ul. Warszawska będzie zwężona do jednego pasa w stronę centrum, by umożliwić kierowcom parkowanie w pasie rozdziału od stacji paliw do ul. Mogileńskiej, a na ul. Gnieźnieńskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.

Ul. Gnieźnieńska 1 listopada jest jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej. Na lewym pasie dostępne będą miejsca parkingowe od ul. Gdyńskiej do Bałtyckiej. 2 listopada nie przewiduje się zmian na ul. Gnieźnieńskiej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Miłostowie ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz Górczyn?

Na Górczynie na ul. Arciszewskiego do 2 listopada obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, a ulica będzie zwężona w obu kierunkach do jednego pasa, aby umożliwić parkowanie. 2 listopada będzie można parkować w pasie rozdziału na odcinku ul. Arciszewskiego od ul. Palacza do ul. Ściegiennego, a 1 listopada - w pasie na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego.

Miejsca postojowe przy Cmentarzu Górczyńskim do 1 listopada dostępne są tylko dla osób z niepełnosprawnościami, a przy wejściu na cmentarz można będzie zatrzymać się do jednej minuty, by wysadzić lub zabrać pasażera. 1 listopada ul. Kordeckiego będzie w dzień jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.

Organizacja ruchu wokół cmentarza na Górczynie ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Lutyckiej?

Na ul. Lutyckiej do 1 listopada obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej wprowadzony został jeden kierunek ruchu - objazd w przeciwną stronę poprowadzi ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa, a w tym dniu z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo.

Do 2 listopada możliwe będzie parkowanie na ul. Lutyckiej i ul. Szczawnickiej w rejonie cmentarza.

Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Lutyckiej ZDM Poznań

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Morasko?

Na ul. Morasko - na wysokości cmentarza - do 1 listopada obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, a na poboczu będzie dopuszczone parkowanie.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Wiśniowej?

Ul. Wiśniowa do 1 listopada jest jednokierunkowa od ul. Bluszczowej do ul. Wspólnej.

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. św. Antoniego?

Ul. św. Antoniego i Minikowo do 1 listopada są jednokierunkowe od ul. Książęcej do ronda Minikowo, co umożliwi parkowanie na lewym pasie (od 5:00 do 18:00).

Organizacja ruchu przy cmentarzu na Starołęce poznan.pl

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ul. Jasna Rola?

Ul. Jasna Rola i ul. Bronisława 1 listopada są jednokierunkowe od ul. Błażeja do ul. Umultowskiej (od 5:00 do godzin wieczornych).

Wszystkich Świętych 2022. Komunikacja miejska w Poznaniu

Chcąc ułatwić dojazd na nekropolie oraz umożliwić zaplanowane wizyt u bliskich Zarząd Transportu Miejskiego wzmocnił komunikację zbiorową w pobliżu cmentarzy. Częstsze kursy zostały zapewnione przez cztery dni, od soboty 29 października do wtorku - 1 listopada. We wtorek komunikacja miejska funkcjonuje zgodnie ze świątecznym rozkładem.

1 listopada czynny jest Punkt Obsługi Klienta ZTM na Junikowie (w godz. 9-15).

Wszystkich Świętych 2022. Jak jadą tramwaje w Poznaniu?

Wzmocnione są linie tramwajowe nr 1, 6, 7 i 15 oraz uruchomione dwie dodatkowe linie nr 41 i 42. Dzięki temu w godz. 8-17 tramwaje będą dojeżdżać w rejon poznańskich cmentarzy co około dwie minuty.

Pasażerowie mogą skorzystać z dodatkowych linii tramwajowych numer 41 i 42. Linia nr 41 zapewnia połączenie Junikowa z Miłostowem, a tramwajem nr 42 można dojechać z Połabskiej na Miłostowo.

Linia nr 6 wykonuje wszystkie kursy do Junikowa, a tramwaj nr 98 zamiast na Zawady - wyjątkowo jedzie na Miłostowo.

Tramwaje i autobusy kursują częściej - na liniach nr 6 i 15 nawet co pięć minut.

Wszystkich Świętych 2022. Jak jadą autobusy w Poznaniu?

Uruchomiona jest dodatkowa linia autobusowa nr 133 zapewniająca dojazd ze Śródki w rejon Miłostowa (wejście od strony ulicy Gnieźnieńskiej).

Autobusy na liniach nr 1, 7, 41, 42, 177, 174, 190, 193 kursują częściej - co 10 minut. Wszystko po to, żeby ułatwić pasażerom jak najbardziej dogodny dojazd na cmentarz.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:FC/ tam

Źródło: TVN24 Poznań