Nie będzie imienin ulicy Święty Marcin. Ale rogali ma nie zabraknąć

Od lat 11 listopada jest dla mieszkańców Poznania nie tylko Świętem Niepodległości. To również imieniny jednej z głównych ulic miasta - Święty Marcin - i okazja, by objeść się słynnymi rogalami z białym makiem. W poprzednich dwóch latach pandemia istotnie ograniczyła skalę imprezy, nie odbył się m.in. tradycyjny korowód ze szczudlarzami, dudziarzami, akrobatami i muzykami.

Imprezy na ulicy Święty Marcin nie będzie

Dni Świętomarcińskie odbywać się będą na Placu Kolegiackim, Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta, w Parku Chopina, a także w Centrum Kultury Zamek. "Wybrana lokalizacja, dla niektórych zapewne kontrowersyjna i nieoczywista, może jednak stać się okazją do wspólnego spędzenia tego wyjątkowego czasu w nieco innej odsłonie. Mamy ogromną nadzieję, iż w przyszłym roku powrócimy do imieninowego charakteru 11 listopada, a liczne inwestycje remontowe w samym sercu Poznania pozostaną jedynie wspomnieniem" – podali organizatorzy.

Promowanie "nowoczesnego patriotyzmu"

Rogale świętomarcińskie - skąd się wzięła ta tradycja?

Tradycja wypieków rogali świętomarcińskich pochodzi z końca XIX wieku. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina, ówczesny proboszcz poznańskiej parafii wezwaniem tego świętego zaapelował do wiernych, by wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Obecny na mszy cukiernik przygotował na odpust rogale w kształcie podkowy. Bogatsi poznaniacy kupowali te smakołyki, a biedni otrzymywali je darmo.

Tradycja rogali starsza niż oceniano

Co roku w Poznaniu, w okresie około 11 listopada, mieszkańcy i turyści zjadają nawet około miliona sztuk tego regionalnego przysmaku. Rogale są też ważnym elementem promocji stolicy Wielkopolski. Poznański urząd miasta dba o to, by słodki przysmak trafił do ważnych biur i instytucji. A w centrach informacji turystycznej w Poznaniu można kupić miejskie pamiątki z nimi: kolczyki, wisiorki, fartuchy czy książki z legendą o Świętym Marcinie.