"Hoss" dopiero co wyszedł, a już wraca do aresztu. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok

We wtorek Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który w marcu uznał, że "Hoss" już odpowiedział za czyny, które mu zarzucono. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie w tej sprawie uchylono decyzję o zwolnieniu z aresztu.

- We wtorek Sąd Apelacyjny rozpatrywał zażalenie prokuratury na umorzone w marcu postępowanie wobec Arkadiusza Ł. i na uchylenie aresztowania zastosowane w tej sprawie. Sąd w tej sprawie postanowienie zmienił i zastosował aresztowanie na trzy miesiące. Ta sprawa nie ma związku z piątkowym postanowieniem sądu, w którym sąd uchylił areszt i zastosował dozór policyjny. To są dwie różne sprawy - powiedziała rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sędzia Elżbieta Fijałkowska.

Ma wrócić do aresztu, ale areszt jeszcze nie gotowy

W zaistniałej sytuacji na miejscu pojawiła się policja, która do czasu dostarczenia nakazu zatrzymała "Hossa" i doprowadzi go aresztu, gdy ten formalnie będzie mógł go przyjąć.

W marcu sprawa była umorzona

18 marca Sąd Okręgowy w Poznaniu umorzył postępowanie wobec Arkadiusza Ł. Dotyczyło ono aktu oskarżenia z jesieni ubiegłego roku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła Arkadiusza Ł. o kolejne przestępstwa metodą "na wnuczka" na kwotę blisko 1,6 mln złotych. Jego ofiarami były starsze osoby z Europy Zachodniej. Sprawa początkowo trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie decyzją sądu apelacyjnego przekazana została do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Był areszt, ale międzyinstancyjny

Na tą decyzję zareagowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która po dwóch dniach skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosek o zastosowanie wobec Arkadiusza Ł. tzw. aresztu międzyinstancyjnego w związku z wyrokiem, który wobec "Hossa" został orzeczony we wrześniu ubiegłego roku.

Decyzję o areszcie międzyinstancyjnym zaskarżyli obrońcy "Hossa". I choć sąd utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, to dał mu "furtkę" do wyjścia na wolność. - Sąd uznał, że jeśli do 29 maja zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 500 tysięcy złotych, to zostanie zastosowany dozór policyjny, związany z obowiązkiem zgłaszania się oskarżonego trzy razy w tygodniu, oraz dodatkowo zakaz opuszczania Poznania, w którym mieszka na stałe, oraz zakaz opuszczania kraju - tłumaczyła Elżbieta Fijałkowska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.