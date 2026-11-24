Poznań Handlowali opioidami. Jedna tabletka może odurzyć kilka osób Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Pięć osób zatrzymanych w sprawie handlu opioidami Źródło wideo: CBZC Źródło zdj. gł.: CBZC

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Z ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wynika, że w aptekach w Poznaniu dochodziło do powtarzających się prób realizacji recept na te same produkty lecznicze.

- Recepty były wystawiane przez konkretnych lekarzy, ale przedstawiane przez różne osoby - jeden sprawca realizował kilkanaście recept na ten sam lek opioidowy z danymi różnych pacjentów - wyjaśnił starszy posterunkowy Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

Zaznaczył, że policyjna analiza recept - we współpracy z lekarzami i farmaceutami - wykazała, że większość z nich realizowana była w tych samych aptekach - nie tylko w Poznaniu, ale też między innymi w Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście.

Jedna tabletka może odurzyć kilka osób

Według policjantów z CBZC leki interesowały sprawców z uwagi na zawartą w nich substancję czynną - narkotyczną.

- Środek na receptę, który kupowali, jest w warunkach leczniczych przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z silną tolerancją na opioidy, w innym przypadku jedna tabletka może odurzyć kilka osób - wyjaśnił starszy posterunkowy.

I tak z ustaleń śledztwa wynika, że w różnych konfiguracjach osobowych i różnym czasie sprawcy zrealizowali co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept. W ten sposób mieli pozyskać do dalszej sprzedaży prawie 10 tysięcy tabletek. Były one sprzedawane w kraju za pomocą platform komunikacji cyfrowej.

Zarzuty dla pięciu osób

- Podczas zatrzymań pięciu osób, wśród których jest osoba podejrzewana o koordynowanie przestępczej akcji, znaleziono prawie dwa tysiące tabletek, gotówkę i dokumentację związaną z wykupem leków oraz nośniki danych. Informatycy śledczy Biura poddadzą je wnikliwym badaniom - zaznaczył Pietraszko. Podał, że oprócz dwóch aresztów pozostałym trzem osobom zakazano opuszczania kraju i zarządzono dozór policji. CBZC nie wyklucza kolejnych zarzutów dla podejrzanych oraz osób, które miały współuczestniczyć w ich działaniach.

Za takie przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.