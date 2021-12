Pluszowy miś, mięsne bombki i beczki szczęścia. Gwiazdor był już w poznańskim zoo

Słonie miały przysmaki w oponach, a lwy, by zdobyć prezent, musiały wdrapać się na drabinkę. Z kolei na karakale czekał wielki pluszowy miś i nietypowe bombki. Choć poznańskie zoo jest zamknięte dla odwiedząjących to Gwiazdor nie zapomniał o mieszkających tam zwierzętach i zostawił dla nich prezenty.

W poznańskim zoo zwierzęta poczuły już świąteczną atmosferę. Swoje prezenty od Gwiazdora (bo to Gwiazdor a nie Święty Mikołaj rozdaje prezenty w Wielkopolsce) odebrali już tamtejsi mieszkańcy. Większość z nich prezenty miała ukryte i musiała je znaleźć i rozpakować.

- To jest zawsze dla zwierzaków wielka frajda, radość, niespodzianka ta trudność w zdobywaniu pożywienia, ten nowy element wprowadzany na ich wybieg. To rozbudza ich ciekawość, to dla nich zagadka - mówi Małgorzata Chodyła, rzecznik prasowa poznańskiego zoo.

Co dostały zwierzęta?

Słonie dostały buraki, dynie i marchew ukryte w wielkich oponach. W słoniarni stanęły też drzewka, a na nich powieszono dla nich jabłka, banany, kawałki dyni i pyry (po poznańsku ziemniaki).

Otocjony także miały bombki. Leżały na piasku na ich wybiegu. Musiały je najpierw obwąchać, a potem ruszyły do akcji. - Przed otwarciem prezentów zrobiły z nimi to, co drapieżniki robią na nowym terenie lub z nieznanymi obiektami, by je oznaczyć - wyjaśnia Chodyła.

Po czym otworzyły kule, w których ukryte były mięsne przysmaki.

Kąski mięsa rozwieszone na gałęziach niczym bombki otrzymały także karakale. - Mama Hela zajęta była jedzeniem, bo były też przysmaki, ale młody karakal, jej syn był zaaferowany zabawkami, wielkim michem, który pilnował prezentów i nawet nie zauważył, że jego mama zjadła wszystkie przysmaki. To uroczy obrazek, każda matka na pewno to zrozumie - śmieje się Chodyła.

Pudła jak folia bąbelkowa

Wśród najbardziej zadowolonych z podarunków były tygrysy. "Czy znacie hipnotyzujące działanie folii bąbelkowej? Że nie spoczniecie, dopóki ostatni bąbelek nie zostanie "pyknięty"? Tungus ma tak z kartonami. Każde pudło musi zostać oskubane po kawałeczku i rozwleczone po całym wybiegu (ku radości sprzątających później opiekunów). Trwa to godzinami, dział video odmraża sobie kolana, karta się kończy, baterie wyczerpują a Tungus - skubie... Ale on tak właśnie lubi" - napisało zoo na Facebooku.

- Koty najbardziej uwielbiają pudła. Oczywiście nasze koty nie używają ich po to, by do nich wchodzić jak mają w zwyczaju koty domowe, ale żeby je rozwalać, rozgryzać - tłumaczy Chodyła.

Na tygrysy czekała też beczka z przysmakami, którą tygrysy atakowały, bo podejrzewały, że chciała gonić je po wybiegu.

Niedźwiedzica Cisna także dostała beczkę. Podwieszono ją na linie do drzewa, tak, by mogła nią swobodnie poruszać i wydobyć ukryty w środku przysmak - śledzika z lodu.

Zoo zamknięte do końca roku

Zmagań wielkich kotów z kartonami czy niedźwiedzicy z beczką obejrzeć nie było można na żywo. Dyrekcja ogrodu zoologicznego w Poznaniu zdecydowała o zamknięciu do końca roku Starego i Nowego Zoo. Powodem jest COVID-19 i trudna sytuacja pandemiczna, która dotknęła także pracowników ogrodu. Ponowne otwarcie zoo dla zwiedzających nastąpi 1 stycznia.

Autor:FC/ tam

Źródło: TVN 24 Poznań