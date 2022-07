Telefon zrobił zdjęcie mężczyzny. "Może mieć on związek z przestępstwem"

czytaj dalej

Prezydent Wałbrzycha i kardiolog Roman Szełemej domagał się przed sądem przywrócenia go do pracy w szpitalu. Stanowisko stracił prawie rok temu. Dyrekcja zarzucała samorządowcowi "rażące naruszenia", prezydent był przekonany, że decyzja miała "charakter polityczny". Sąd w Świdnicy zdecydował o przywróceniu Szełemeja do pracy, wyrok jest nieprawomocny. Oświadczenie w jego sprawie wydał szpital.