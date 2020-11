"Groził pozbawieniem życia członkom rady miasta". Akt oskarżenia

Protestował przeciwko Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn, a gdy uchwała została przyjęta, nie wytrzymał. - Groził pozbawieniem życia członkom rady miasta, nawiązując do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - podaje Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury. Piotr P. odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w lutym podczas sesji Rady Miasta Poznania, na której przyjęto Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn. Na sesję miejskiej rady przyszło wówczas kilkadziesiąt osób protestujących przeciwko przyjęciu uchwały. Po ogłoszeniu wyników głosowania na sali rozległy się okrzyki: "hańba!", "zdrada!", "zdrajcy!". Jedna z osób na sali powiedziała: "Tu może być gorzej niż w Gdańsku", nawiązując w ten sposób do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Długo nie mogli go znaleźć

Podejrzany to 63-letni Piotr P., do tej pory niekarany mieszkaniec Poznania. - Groził pozbawieniem życia członkom rady miasta nawiązując do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – wyjaśnia Wawrzyniak.