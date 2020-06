Skazany na dożywocie za dwa zabójstwa groził śmiercią prezydentowi Poznania. Usłyszał kolejny wyrok

Ponad 20 lat temu zabił dwie kobiety. Choć siedzi w więzieniu, w zeszłym roku groził śmiercią prezydentowi Poznania. W czwartek Andrzej C. usłyszał kolejny wyrok. Sąd skazał go na dwa lata więzienia.

Groźby pozbawienia życia prezydenta Poznania znalazły się w liście, który w lipcu zeszłego roku trafił do Urzędu Miasta Poznania. List nie był anonimowy, Andrzej C. podpisał się pod nim swoim imieniem i nazwiskiem. Powoływał się on się na przypadek zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku i groził Jackowi Jaśkowiakowi śmiercią.