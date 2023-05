Poznań gotowy na Wings for Life. Miasto pokażą na całym świecie

W niedzielę w Poznaniu odbędzie się 10. edycja Wings for Life World Run. To jedyny bieg na świecie, w którym meta goni zawodnika. Impreza będzie transmitowana na całym świecie. W związku z biegiem wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w rejonie trasy oraz w komunikacji publicznej.

Bieg Wings for Life ma wyjatkowe zasady. Pół godziny po rozpoczęciu biegu za uczestnikami wyrusza tzw. samochód pościgowy będący "ruchomą linią mety". Biegacze, którzy zostaną wyprzedzeni przez ten pojazd, kończą rywalizację i autobusami oraz tramwajami wracają na miejsce startu - teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na starcie poznańskiego biegu zamelduje się 8000 uczestników. Pakiety startowe rozeszły się błyskawicznie - w ciągu 2,5 godziny.

Plan biegu Wings for Life, 7 maja, Poznań

Uczestnicy biegu startują jednego dnia, o tej samej godzinie na całym świecie. Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na badania mające na celu znalezienie sposobu leczenia urazów rdzenia kręgowego.

Znani na trasie

Wśród uczestników w Poznaniu znajdzie się Adam Kszczot, dwukrotny wicemistrz świata (2015, 2017) i trzykrotny mistrz Europy (2014, 2016, 2018) w biegu na 800 metrów. - To moja pierwsza edycja Wings for Life. Pierwsza i na pewno nie ostatnia – mówi Adam Kszczot.

Jak podkreśla, to wyjątkowy bieg. - Z jednej strony akcja charytatywna i możemy pomagać każdym naszym kilometrem swoją aktywnością i nie tylko zachęcać innych, bo to światowa akcja, w której promujemy jednocześnie zdrowie, pomagamy chorym, a z drugiej jednak strony wyjątkowość, bo to bieg w którym meta goni nas i nie wiemy, gdzie tak naprawdę wypadnie - tłumaczy.

Lekkoatleta, który w zeszym roku zakończył karierę, zamierza przebiec co najmniej 20 kilometrów. - Delikatne przygotowania w tym sezonie poprowadzone pod Wings for Life, dwa drobne biegi po drodze na 10 kilometrów za mną - mówi Kszczot.

Nie zabraknie też zwyciężczyzni zeszłorocznej edycji, Patrycji Talar. - Ostatnie 5 kilometrów wtedy naprawdę zaczęłam odczuwać trudy tego biegu i wtedy taką myślą, która mi przyświecała, było to, że inni nie mogą chodzić, biegać, a ja tutaj mam tylko jakieś trudności przez chwilę. Jest mi ciężko przez chwilę, ale za moment to wszystko minie. To wyzwalało dodatkową energię, żeby zrobić jeszcze krok do przodu i jak najdalej jeszcze dobiec - mówi Talar.

W niedzielę 10. edycja biegu Wings For Life. Meta będzie gonić zawodników 05.05. TVN24

Wings for Life w Poznaniu. Utrudnienia na trasie

W związku z biegiem czasowo zostanie wstrzymany ruch na ulicach Poznania i okolic. Utrudnienia mogą pojawić się już od godziny 11:00, a całkowite zamknięcia ruchu rozpoczną się około godziny 12:00 i zakończą na terenie miasta do około 14:30.

Trasa biegu prowadzi ulicami: Roosevelta, most Dworcowy, Matyi, Królowej Jadwigi, rondo Rataje, Zamenhofa, rondo Starołęka, Hetmańska, Grochowska, Grunwaldzka, Cmentarna, Złotowska, Skórzewska, Bukowska (DW307).

Mapa trasy 10. edycji Wings for Life Wings for Life

Sugerowane trasy dojazdu do centrum miasta: ● od wschodu: ul. Krzywoustego i ul. Warszawska (utrudnienia na ul. Królowej Jadwigi od 11:00 do 14:00) ● od południa: ul. Dolna Wilda (utrudnienia na ul. Hetmańskiej i Grochowskiej od 11:00 do 15:30) ● od zachodu: ul. Dąbrowskiego (utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej i ul. Złotowskiej od 12:00 do 15:30) ● od północy: ul. Obornicka, ul. Gdyńska (utrudnienia na ul. Roosevelta i ul. Królowej Jadwigi od 11:00 do 14:00 oraz ul. Hetmańskiej od 11:00 do 15:30).

Poza miastem utrudnienia w ruchu rozpoczną się około godz. 12:00, a zakończą około 17:00. Miejscowości, przez które lub obok których przebiega trasa biegu, to: Wysogotowo, Batorowo, Lusowo, Tarnowo Podgórne (ul. Sowia), Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny, Ceradz Dolny, Grzebienisko, Wierzeja, Wilkowo, Grodziszczko, Brzoza, Niepruszewo, Drwęsa, Więckowice, Sierosław, Zakrzewo.

Za ruchomą metą stopniowo będzie przywracana stała organizacja ruchu, za wyjątkiem odcinka: Batorowo/Lusowo (skrzyżowanie ul. Batorego, Zakrzewskiej i Nowej) – Lusowo (ul. Nowa i ul. Wierzbowa) - Tarnowo Podgórne (ul. Sowia) – przystanek Jankowice/Przemysłowa, gdzie zawodnicy mogą wbiegnąć ponownie, a na 75 kilometrze zlokalizowany będzie oficjalny koniec trasy.

Wings for Life. Infolinia o utrudnieniach

Organizator uruchomił infolinię o utrudnieniach pod numerem telefonu: 663 00 00 59

Infolinia będzie czynna w dniach: ● 6 maja, sobota - w godz. 10:00-15:00 ● 7 maja, niedziela - w godz. 09:00-17:00

Wings for Life. Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z biegiem nastąpią również czasowe zmiany tras części linii tramwajowych i autobusowych.

Zmiany na liniach tramwajowych

Linia nr 1 – podział na dwie trasy podczas zamknięcia skrzyżowania Reymonta/Arciszewskiego, od około godz. 13:20

FRANOWO – Szwajcarska – Piaśnicka – Chartowo – Żegrze – Hetmańska – Głogowska – GÓRCZYN PKM

Dla tramwajów będących już na Grunwaldzie:

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Roosevelta – Matyi – Królowej Jadwigi – Zamenhofa – Hetmańska – Żegrze – Chartowo – Piaśnicka – Szwajcarska – FRANOWO

Uwaga! Możliwe skrócenie trasy do pętli BUDZISZYŃSKA

Linia nr 2 - podział na dwie trasy na czas zamknięcia wjazdu na Wildę od ok. godz. 12:50

OGRODY - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Towarowa - Matyi – Królowej Jadwigi – Zamenhofa – Hetmańska – Głogowska - GÓRCZYN PKM (główna trasa objazdowa)

Dla tramwajów będących już w rejonie Dębca:

DĘBIEC PKM – 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska – Głogowska – GÓRCZYN PKM, skąd zrealizowany zostanie kurs główną trasą objazdową, tzn. ulicami Głogowską, Hetmańską, Zamenhofa, Królowej Jadwigi i dalej stałą trasą na Ogrody.

Linia nr 3 – od godz. 12:50

● BŁAŻEJA - Naramowicka - Przełajowa - Winogrady - Pułaskiego - Roosevelta – POZNAŃ GŁÓWNY

● powrót: POZNAŃ GŁÓWNY – Towarowa – Św. Marcin – Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Przełajowa - Naramowicka - BŁAŻEJA

Linia nr 53 – dodatkowa linia od godz. 12:50

● SŁOWIAŃSKA PST – trasa PST - DWORZEC ZACHODNI

Linia nr 5 – od godz. 12:50

● GÓRCZYN PKM – Głogowska – Hetmańska – Falista - UNII LUBELSKIEJ

Linia nr 6

● MIŁOSTOWO - Warszawska - Jana Pawła II - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Roosevelta - Bukowska - Grunwaldzka – JUNIKOWO

Uwaga! możliwe doraźne skrócenie trasy do/z pętli BUDZISZYŃSKA w trakcie wbiegania zawodników w ulicę Cmentarną

Linia nr 7 – podczas zamknięcia skrzyżowania Reymonta/Arciszewskiego od ok. godz. 13:20

● OGRODY – Przybyszewskiego – Grunwaldzka – Roosevelta – Matyi – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – ZAWADY

Linia nr 8 – podział na dwie trasy podczas zamknięcia ulicy Głogowskiej, od godz. 12:50

● OGRODY – Dąbrowskiego – Roosevelta – Matyi – Królowej Jadwigi – Strzelecka – ALEJE MARCINKOWSKIEGO

● GÓRCZYN PKM – Hetmańska – Zamenhofa - Królowej Jadwigi – Matyi – Roosevelta - Dąbrowskiego - OGRODY

Linia nr 9 – podział na dwie trasy podczas przebiegania zawodników wzdłuż Królowej Jadwigi od godz. 12:50

● DĘBIEC PKM - 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska - Głogowska - GÓRCZYN PKM

● ALEJE MARCINKOWSKIEGO – Strzelecka – Krzywoustego – Zamenhofa – Hetmańska - GÓRCZYN PKM

Linia nr 10 - podział na dwie trasy podczas zamknięcia wjazdów na Wildę z obu stron, od godz. 12:50

● BŁAŻEJA - al. Praw Kobiet - Naramowicka - Przełajowa - Winogrady - Pułaskiego - Roosevelta - Matyi - Królowej Jadwigi – Zamenhofa – Hetmańska – Głogowska – GÓRCZYN PKM (główna trasa objazdowa)

Dla tramwajów będących już w rejonie Dębca:

● DĘBIEC PKM – 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska – Głogowska – GÓRCZYN PKM, skąd zrealizowany zostanie kurs główną trasą objazdową, tzn. ulicami Głogowską, Hetmańską, Zamenhofa, Królowej Jadwigi i dalej stałą trasą do Błażeja.

Linia nr 11 – podczas zamknięcia wjazdu w ulicę Głogowską z obu stron, od godz. 12:50

● UNII LUBELSKIEJ – Hetmańska – Zamenhofa – Królowej Jadwigi – Roosevelta - Pułaskiego – Małopolska – Wołyńska - PIĄTKOWSKA

Linia nr 12 - bez zmian

● STAROŁĘKA PKM - Starołęcka - Zamenhofa - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Murawa - Aleje Solidarności - POŁABSKA

Linia nr 13 - bez zmian

● STAROŁĘKA PKM - Zamenhofa - Jana Pawła II - Kórnicka - Mostowa - pl. Bernardyński - Podgórna - ALEJE MARCINKOWSKIEGO

Linia nr 14 – podczas zamknięcia wjazdów w ulicę Głogowską z obu stron, od godz. 12:50

● GÓRCZYN PKM – Głogowska – Hetmańska – Zamenhofa – Królowej Jadwigi – Matyi – Roosevelta - Pułaskiego – Małopolska – Wołyńska - PIĄTKOWSKA

Linia nr 15

● JUNIKOWO - Grunwaldzka - Bukowska - Roosevelta - Pułaskiego - Winogrady - Murawa - Aleje Solidarności - POŁABSKA

Uwaga: możliwe skrócenie do/z pętli BUDZISZYŃSKA w trakcie wbiegania zawodników na ulicę Cmentarną

Linia nr 18 - bez zmian

● FRANOWO - Szwajcarska - Piaśnicka - Chartowo - Żegrze - Hetmańska - Zamenhofa - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Roosevelta - Dąbrowskiego - OGRODY

Linia nr 98 - bez zmian

● MAŁE GARBARY – Katedra – RONDO ŚRÓDKA

Zmiany na liniach autobusowych

Linia nr 145

● DWORZEC ZACHODNI - Zachodnia - Berwińskiego - Wyspiańskiego - Przybyszewskiego - Marcelińska – Wałbrzyska – Ptasia (bez przystanku na trasie nawrotowej) – Bułgarska - Marcelińska - Reymonta - Wyspiańskiego - Zachodnia - DWORZEC ZACHODNI

Linia nr 163 – linia zostanie podzielona na dwie trasy

● RONDO ŚRÓDKA - Jana Pawła II - Wyszyńskiego - Małe Garbary - Solna - al. Niepodległości - Święty Marcin - Bukowska - Grochowska - Marcelińska – Wałbrzyska – Ptasia (bez przystanku na trasie nawrotowej) – Bułgarska - Marcelińska - Grochowska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Solna - Estkowskiego - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA

● GÓRCZYN PKM – Ściegiennego – Taczanowskiego – Jugosłowiańska – OS. KOPERNIKA

Linia nr 164 - zostanie podzielona na dwie trasy

● PUSZKINA - Literacka - Koszalińska - Golęcińska - Wojska Polskiego - Nad Wierzbakiem - Kościelna - Kraszewskiego - Matejki - - Chociszewskiego – Reymonta – Wyspiańskiego – Matejki - Kraszewskiego - Kościelna - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego - Golęcińska - Koszalińska - Literacka - PUSZKINA

● KACZA – Mrągowska – Promienista – Ściegiennego – Arciszewskiego – Hetmańska – GŁOGOWSKA/HETMAŃSKA; powrót: GŁOGOWSKA/HETMAŃSKA – Głogowska – Krauthofera – Arciszewskiego – Ściegiennego – Promienista – Mrągowska – KACZA

Linia nr 169

● OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szeligowskiego - Szymanowskiego - Stróżyńskiego - Jaroczyńskiego - Kurpińskiego - Wiechowicza - Stoińskiego - Łużycka - al. Praw Kobiet - Murawa - Słowiańska - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości - Święty Marcin - Bukowska - Przybyszewskiego - Marcelińska – Wałbrzyska – Ptasia (bez przystanku na trasie nawrotowej) – Bułgarska - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 171 - zostanie podzielona na dwie trasy

● OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Aleje Solidarności - Księcia Mieszka I - Przepadek - al. Niepodległości – Św. Marcin – rondo Kaponiera – Dworcowa – POZNAŃ GŁÓWNY

● OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Rolna – Hetmańska – Dolna Wilda – Chłapowskiego – 28 Czerwca 1956 roku - Robocza - Przemysłowa - POZNAŃ GŁÓWNY (rondo pod Avenidą)

powrót: POZNAŃ GŁÓWNY - … - Fabryczna – 28 Czerwca 1956 roku – Krzyżowa – Dolna Wilda - Czechosłowacka - Łozowa - 28 Czerwca 1956 r. - OS. DĘBINA

Dodatkowy przystanek tymczasowy „Pamiątkowa” zostanie zlokalizowany na ulicy 28 Czerwca 1956 r., między ulicami Chłapowskiego i Kosińskiego.

Linia nr 174 - zmiana trasy tylko w kierunku Unii Lubelskiej

● OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Murawa - Słowiańska - Szelągowska - Garbary - Królowej Jadwigi - Krzywoustego - Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka - Kurlandzka - Obodrzycka - UNII LUBELSKIEJ

Linia nr 177

● RONDO KAPONIERA - Zwierzyniecka – Bukowska – Perzycka – ŁAWICA

powrót: ŁAWICA - Bukowska - RONDO KAPONIERA

Linia nr 176

● OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Rolna – Hetmańska – Dolna Wilda – Chłapowskiego – 28 Czerwca 1956 r. – Wierzbięcice – Jakuba Wujka - POZNAŃ GŁÓWNY (rondo pod Avenidą)

powrót: POZNAŃ GŁÓWNY – Jakuba Wujka - Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. – Krzyżowa – Dolna Wilda - Rolna - Wspólna - Dolna Wilda - Czechosłowacka - Łozowa - 28 Czerwca 1956 r. - OS. DĘBINA

Dodatkowy przystanek tymczasowy „Pamiątkowa” zostanie zlokalizowany na ulicy 28 Czerwca 1956 r., między ulicami Chłapowskiego i Kosińskiego.

Linia nr 179 - zmiana tylko w kierunku pętli przy ulicy Kaczej

● DĘBIEC PKM - Opolska - Jesionowa - Dmowskiego - Krauthofera – Arciszewskiego - Ściegiennego - Promienista - Mrągowska - Kacza - KACZA

Linia nr 182

● OS. WICHROWE WZGÓRZE - Murawa - Słowiańska - Maczka - Wojska Polskiego - Niestachowska - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Marcelińska – Wałbrzyska – Ptasia (bez przystanku na trasie nawrotowej) – Bułgarska - Grochowska - Szpitalna - Dąbrowskiego - Żeromskiego - Niestachowska - Wojska Polskiego - Maczka - Piątkowska - Słowiańska - Murawa - OS. WICHROWE WZGÓRZE

Linia nr 184 - zmiana tylko w kierunku NOWEGO ZOO

● RONDO RATAJE - Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka -Kurlandzka - Szwajcarska - Kurlandzka - Chartowo - Abpa Baraniaka - Jana Pawła II - Warszawska - Termalna - Krańcowa - NOWE ZOO

Linia nr 191

● OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Opieńskiego - Umultowska - Połabska - Aleje Solidarności - Piątkowska - Maczka - Nad Wierzbakiem - św. Wawrzyńca - Żeromskiego - Dąbrowskiego - Szpitalna - Bukowska - Bułgarska - Marcelińska – Wałbrzyska – Ptasia (bez przystanku na trasie powrotnej) – Bułgarska - Bukowska - Szpitalna - Dąbrowskiego - Żeromskiego - św. Wawrzyńca - Nad Wierzbakiem - Maczka - Piątkowska - Aleje Solidarności - Połabska - Lechicka - Wojciechowskiego - Kurpińskiego - Wiechowicza - Umultowska - Opieńskiego - Szymanowskiego - Smoleńska – Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO;

Linia nr 603

● ŁĘCZYCA DWORCOWA - Luboń/Armii Poznań - 28 Czerwca 1956 r. - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Piastowska - Droga Dębińska – ŻELAZKA – Dolna Wilda - Czechosłowacka - Łozowa - 28 Czerwca 1956 r. - Luboń/Armii Poznań - ŁĘCZYCA DWORCOWA

Linia nr 729

● JUNIKOWO – Malwowa – Skórzewo, Poznańska - Skórzewo, Kozierowskiego – Dąbrowa, Wiejska - Dąbrowa, Szkolna – Dąbrowa, Pasjonatów – Zakrzewo, Pasjonatów - Dąbrówka, Dąbrówka, Leśna – Dąbrówka, Długa – Dąbrówka, Poznańska - Skórzewo/Poznańska - Skórzewo/Kozierowskiego - Dąbrowa/Wiejska - Dąbrowa/Poznańska - Zakrzewo/Gajowa - Zakrzewo/Długa - Dąbrówka/Długa - Dąbrówka/Poznańska - Palędzie/Pocztowa - Dopiewiec/Szkolna - Dopiewiec/Poznańska - Dopiewo/Poznańska - Dopiewo/Leśna - Dopiewo/Dworzec Kolejowy

Na ul. Pasjonatów, przy ulicy Piaskowej w Dąbrowie zlokalizowany będzie przystanek tymczasowy w stronę Dopiewa.

Dopiewo/Leśna - Dopiewo/Poznańska - Dopiewiec/Poznańska - Dopiewiec/Szkolna - Palędzie/Pocztowa - Dąbrówka/Poznańska - Dąbrówka/Długa - Zakrzewo/Długa - Zakrzewo/Gajowa - Zakrzewo/Poznańska - Dąbrowa/Szkolna - Dąbrowa/Wiejska - Skórzewo - Poznańska - Malwowa – JUNIKOWO

Linia nr 802

● OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Poznańska – Przeźmierowo/Rynkowa – Przeźmierowo/Rzemieślnicza – Baranowo/Os. Rubinowe

Linia nr 803

● OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Poznańska - Przeźmierowo/Rynkowa – Przeźmierowo/Rzemieślnicza – Baranowo/Os. Rubinowe

Linia nr 804

● OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Poznańska - Przeźmierowo, Rynkowa – Przeźmierowo/Rzemieślnicza – Baranowo/Os. Rubinowe

Linia nr 811

● OGRODY- Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Poznańska - Swadzim/Poznańska - Sady/Poznańska - Tarnowo Pdg/Poznańska - Rumianek/Nowa - Rumianek, Szkolna – RUMIANEK/ŚWIETLICA

powrót: RUMIANEK/ŚWIETLICA – Rumianek/Poznańska – Tarnowo Podgórne/Poznańska - Dąbrowskiego - OGRODY;

Linia nr 812

● OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Poznańska - Swadzim/Poznańska - Sady/Poznańska - Tarnowo Podgórne/Poznańska – TARNOWO PODGÓRNE/CENTRUM

Uwaga! W związku z remontem ul. Szkolnej końcowy przystanek zlokalizowany jest przy posesji nr 72, przed skrzyżowaniem z ul. Rokietnicką.

Linia nr 821

● OGRODY - Dąbrowskiego - Baranowo/Poznańska - Przeźmierowo/Szamotulska - Baranowo/Szamotulska - Chyby/Szamotulska - Wielkie - Kobylniki/Szamotulska - Napachanie/Poznańska - Napachanie/Tarnowska - Tarnowo Podgórne/Rokietnicka – TARNOWO PODGÓRNE/CENTRUM

Uwaga! W związku z remontem ul. Szkolnej końcowy przystanek zlokalizowany jest przy posesji nr 72, przed skrzyżowaniem z ul. Rokietnicką.

